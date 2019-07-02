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إسرائيل تستعد لتدخل عسكرى حال التصعيد بين أمريكا وإيران

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:52 م
إسرائيل تستعد لتدخل عسكرى حال التصعيد بين أمريكا وإيران رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رويترز

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قال وزير الخارجية الإسرائيلى إسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء إن إسرائيل تستعد لتدخل عسكرى محتمل فى حالة حدوث أى تصعيد فى المواجهة بين إيران والولايات المتحدة فى منطقة الخليج.

وأدى تداعي الاتفاق النووى الذى أبرمته‭‭ ‬‬إيران مع الدول الكبرى عام 2015 تحت ضغوط دبلوماسية أمريكية وإسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة فضلا عن دورها المزعوم فى تخريب ناقلات نفط فى الخليج إلى تصاعد التوتر وإثارة المخاوف من اندلاع حرب.

وشجعت إسرائيل إدارة ترامب على المضى قدما فى فرض عقوبات على إيران وتوقعت أن تعيد طهران التفاوض فى نهاية المطاف بشأن اتفاق نووى يفرض قدرا أكبر من القيود.

لكن كاتس قال فى منتدى أمنى عالمى إن إيران‭‭ ‬‬قد تسىء تقدير الأمور مما يؤدى لحدوث مواجهة .

 

 

 

 


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