إجراء تحاليل مخدرات للسائق المتسبب فى حادث "شرطة نجدة" طريق الإسكندرية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى الجيزة، بالتحفظ على سائق السيارة النقل الثقيل، والذى اصطدمت بمبنى شرطة النجدة، بطريق الإسكندرية الصحراوى، قبل محطة تحصيل الرسوم، مما أسفر عن مصرع ضابط شرطة.

وأمرت النيابة، بعرض المتهم على الجهات المختصة، لأخذ عينة من دمائه، وإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة، للتحقيق معه، فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالقتل الخطأ.

لقى ضابط شرطة مصرعه إثر إصابته في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بمني النجدة بالكيلو 28 قبل محطة رسوم القاهرة، واقتحامها المبني، أسفر الحادث عن تحطم جانب المبني، وعدد من سيارات الإسعاف المتمركزة بداخله، وكذلك عدد من السيارات.

أنتقل على الفور إلى موقع الحادث الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء لمكان الحادث، لرفع أثار الحادث، وتيسير حركة المرور التى تضررت جراء الاصطدام.