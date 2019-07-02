أوراسكوم للتنمية تتوقع إقبالا على منتجعها بطابا بعد رفع الحظر الألمانى

كتب هانى الحوتى

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، فى بيان للبورصة، إن رفع الخارجية الألمانية الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة طابا السياحية ومطار طابا الدولى، سيؤدى إلى تسيير المزيد من الرحلات الجوية إلى طابا هايتس-ثانى أكبر وجهة للفنادق لشركة أوراسكوم وأكبر وجهة سياحية فى منطقة جنوب سيناء.

ووفقاً لبيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، تمت إزالة الحظر المفروض على جميع شركات الطيران الألمانية-والذى فرض فى أكتوبر 2015- للسفر إلى طابا، ويفيد القرار أن جميع شركات الطيران الألمانية سيسمح لها بالطيران مباشرة إلى مطار طابا الدولى مرة أخرى مما يعكس الحالة الأمنية المستقة فى المنطقة.

وحققت طابا هايتس ما يقرب من 20 مليون دولار أرباحً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.