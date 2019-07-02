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أوبك وحلفاؤها يستعدون لتمديد تخفيضات إنتاج النفط لدعم الأسعار

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:03 م
أوبك وحلفاؤها يستعدون لتمديد تخفيضات إنتاج النفط لدعم الأسعار اوبك _ أرشيفية
(رويترز)

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تستعد أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا اليوم الثلاثاء لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 فى مسعى لدعم أسعار الخام فى الوقت الذى يشهد فيه الاقتصاد العالمى ضعفا ويرتفع الإنتاج الأمريكي.

والتحالف، المعروف باسم أوبك+، يخفض إمدادات النفط منذ 2017 لمنع انخفاض الأسعار فى ظل تنامى المنافسة مع الولايات المتحدة، التى تجاوزت روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج للخام فى العالم.

وارتفع خام القياس العالمى برنت أكثر من 25% منذ بداية العام الجارى بعد أن شددت واشنطن العقوبات على فنزويلا وإيران عضوى أوبك، مما تسبب فى انخفاض صادراتهما النفطية.

لكن المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمى نتيجة النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين أضحت تحديا جديدا تواجهه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التى تضم 14 عضوا.

واستقر برنت اليوم عند نحو 65 دولارا للبرميل بعد أن اتفقت أوبك على تمديد تخفيضات الإنتاج فى اليوم السابق.

وعقب اجتماعها أمس الاثنين، تجرى أوبك محادثات مع حلفائها اليوم. ويبدأ الاجتماع بعد الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قال يوم السبت إنه اتفق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 1.2 بالمئة من الطلب العالمي.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين أن أسعار النفط ربما تواجه ضغوطا من تباطؤ الاقتصاد العالمى الذى يقلص الطلب فى حين يغرق النفط الأمريكى السوق.

وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح إنه يزداد تفاؤلا حيال الاقتصاد العالمى بعد اجتماع زعماء العالم فى قمة العشرين مطلع الأسبوع.

وأضاف "الاقتصاد العالمى فى النصف الثانى من العام يبدو اليوم أفضل كثيرا مما كان يبدو قبل أسبوع بسبب الاتفاق الذى توصل إليه الرئيس ترامب والرئيس الصينى شى والهدنة التى توصلا إليها فى تجارتهما واستئناف مفاوضات التجارة الجادة".

ويناقش اجتماع اليوم أيضا ميثاقا للتعاون طويل الأجل بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء فى المنظمة.


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