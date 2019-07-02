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"أوبك" تقرر تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:07 م
"أوبك" تقرر تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر المؤتمر الصحفى للدول المصدرة للبترول
كتب سمير حسنى

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قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر.

 

وكشفت المنظمة خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع لوزراء نفط المنظمة، إجراء الاجتماع القادم فى العاصمة النمساوية فيينا فى السادس من ديسمبر من العام الجارى.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قال يوم السبت الماضى إنه اتفق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 1.2 بالمئة من الطلب العالمي.

 

وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح إنه يزداد تفاؤلا حيال الاقتصاد العالمى بعد اجتماع زعماء العالم فى قمة العشرين مطلع الأسبوع.

وأضاف "الاقتصاد العالمى فى النصف الثانى من العام يبدو اليوم أفضل كثيرا مما كان يبدو قبل أسبوع بسبب الاتفاق الذى توصل إليه الرئيس ترامب والرئيس الصينى شى والهدنة التى توصلا إليها فى تجارتهما واستئناف مفاوضات التجارة الجادة".

 


اوبك

البترول

اسعار النفط

الدول المصدرة للنفط

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