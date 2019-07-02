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أوبك تعلن مد العمل بخفض الإنتاج 9 أشهر والتمديد لأمينها العام

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:49 ص
أوبك تعلن مد العمل بخفض الإنتاج 9 أشهر والتمديد لأمينها العام خالد الفالح وزير الطاقة السعودى
أ ش أ

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أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الإثنين، التوصل إلى قرار بتمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر، وكذلك التمديد للأمين العام للمنظمة محمد باركيندو لفترة جديدة مدتها عام واحد.

وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودى - خلال مؤتمر صحفى فى ختام الاجتماع الوزارى للمنظمة بحضور وزير النفط الفنزويلى مانويل فرنانديز والأمين العام للمنظمة - إن المنتجين توصلوا إلى قرار مد العمل بتخفيضات الإنتاج بالإجماع، مشيرا إلى أن منظومة العمل بين دول (أوبك) وخارجها تتسم بالتعاون والشفافية والنزاهة.

ومن جانبه، وصف وزير الطاقة الفنزويلى مانويل فرنانديز، والذى يرأس الدورة الحالية للمنظمة، أجواء الاجتماع بـ"الإيجابية للغاية".

وتستكمل الاجتماعات غدا الثلاثاء باجتماع وزراء الدول المنتجة فى أوبك وخارجها؛ لتدارس وتقييم وضع إعلان التعاون المشترك.


الطاقة السعودية

أ ش أ

أوبك

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