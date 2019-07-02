أسهم اليابان تغلق مرتفعة لكن المكاسب محدودة

رويترز

حققت الأسهم اليابانية مكاسب متواضعة اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى أبدى المستثمرون مزيدا من الحذر بعد مكاسب فى الجلسة السابقة بفضل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما استفادت أسهم التكنولوجيا من ارتفاع نظيرتها فى وول ستريت.

وارتفع المؤشر نيكى 0.11 % ليغلق عند 21754.27 نقطة بعد أن لامس مستوى 21784.22 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ السابع من مايو.

وربح المؤشر 2.1% يوم الاثنين مع تحسن الإقبال على المخاطرة بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف المحادثات التجارية خلال قمة العشرين أوائل الأسبوع الجاري.

وقال سويشيرو مونجى الخبير لدى سوميتومو ميتسوى دي.إس لإدارة الأصول "جنى الأرباح بعد المكاسب الكبيرة فى الجلسة السابقة يكبح السوق".

وأضاف "قضية التجارة عملية مستمرة لا يمكن استيعابها على الفور. فى غضون ذلك ستتحول السوق إلى العوامل الأساسية على الأخص الاقتصاد الأمريكى ونتائج أعمال الشركات بحثا عن توجيه فى المدى القصير".

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا بعد أن قفزت نظيرتها الأمريكية أثناء الليل.

وربح سهم طوكيو إلكترون 2.9 % وزاد سهم ميتسوبيشى إلكتريك 0.85 % وتقدم سهم سكرين هولدنجز 4.5 %.

وزاد سهم فوجى فيلم هولدنجز 1.45 بالمئة بعد أنباء عن تعاونها مع باير الألمانية لصناعة الأدوية لتطوير عقار لعلاج السرطان.

ومن بين 33 قطاعا فرعيا فى بورصة طوكيو، ارتفع 28.

وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 1429 إلى 628.

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 % إلى 1589.84 نقطة.