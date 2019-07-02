أسعار النفط ترتفع مع تمديد أوبك لتخفيضات الإنتاج لكن مخاوف الطلب مستمرة

رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع اتفاق أوبك على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس القادم، وعلى الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من احتمال ضعف الطلب فى ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت تسليم سبتمبر مرتفعة 0.5 % إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت فى وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكى تسليم أغسطس إلى 59.27 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها فى أكثر من خمسة أسابيع أمس الاثنين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أمس الاثنين على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 فى الوقت الذى تغلب فيه أعضاء المنظمة على خلافات فى مسعى لدعم أسعار الخام.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين، فى تحالف معروف باسم أوبك+، فى وقت لاحق اليوم لبحث تخفيضات الإمدادات فى ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم السبت إنه اتفق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج العالمية حتى ديسمبر 2019 أو مارس 2020.

فى غضون ذلك، أظهر استطلاع أولى أجرته رويترز أمس الاثنين أن من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي.

لكن ما زالت المخاوف بشأن أن يؤثر ضعف الاقتصاد العالمى سلبا على الطلب النفطى تكبح مكاسب الأسعار.

وبينما اتفقت الولايات المتحدة والصين فى أحدث قمة لزعماء مجموعة العشرين على استئناف المحادثات التجارية، فإن المؤشرات على انكماش أنشطة المصانع فى أنحاء معظم أوروبا وآسيا فى يونيو فى الوقت الذى يتباطأ فيه نشاط قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة تضغط على أسعار النفط.