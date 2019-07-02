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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2- 7 -2019

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2- 7 -2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2-7-2019.

إيقاف تداول 5 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، أوراسكوم للتنمية مصر، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود.
 
 

البورصة تربح 959 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع -أولى جلسات يوليو- بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 959 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 757.065 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 217 مليون ورقة مالية بقيمة 795 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.97 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.35% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.2%، والعرب على 11.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.57% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.42%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع 13.6 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 78.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، 68.2 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 14136 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2110 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 17469 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1541 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند عند مستوى 449 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 58 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.664 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.40%.
 
 
- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 31.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.18%.
 
 
- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.17%.
 
.
- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 17.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.68%.
 
 
- الصناعات الكيماوية المصرية - كيما بسعر إغلاق 6.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.51%.
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الحديثة للمواد العازلة- مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.514 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.79%.
 
 
- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%.
 
 
 - بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 8.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.
 
 
- ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 9.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.56%.
 
 
- الدلتا للسكر بسعر  إغلاق 11.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.02%.
 
 

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