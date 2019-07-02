أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-7-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 2-7-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، - أولى جلسات يوليو- بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 959 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 757.065 مليار جنيه.

البورصة تربح 959 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، - أولى جلسات يوليو- بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 959 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 757.065 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، - أولى جلسات يوليو- بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 959 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 757.065 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 217 مليون ورقة مالية بقيمة 795 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.97 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.35% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.2%، والعرب على 11.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.57% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.42%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع 13.6 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 78.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية، والأجنبية للشراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، 68.2 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 14136 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2110 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 17469 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1541 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند عند مستوى 449 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 58 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

أوراسكوم للتنمية قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، فى بيان للبورصة، إن رفع الخارجية الألمانية الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة طابا السياحية ومطار طابا الدولى، سيؤدى إلى تسيير المزيد من الرحلات الجوية إلى طابا هايتس- ثانى أكبر وجهة للفنادق لشركة أوراسكوم وأكبر وجهة سياحية فى منطقة جنوب سيناء. قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، فى بيان للبورصة، إن رفع الخارجية الألمانية الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة طابا السياحية ومطار طابا الدولى، سيؤدى إلى تسيير المزيد من الرحلات الجوية إلى طابا هايتس- ثانى أكبر وجهة للفنادق لشركة أوراسكوم وأكبر وجهة سياحية فى منطقة جنوب سيناء.

ووفقاً لبيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، تمت إزالة الحظر المفروض على جميع شركات الطيران الألمانية-والذى فرض فى أكتوبر 2015- للسفر إلى طابا، ويفيد القرار أن جميع شركات الطيران الألمانية سيسمح لها بالطيران مباشرة إلى مطار طابا الدولى مرة أخرى مما يعكس الحالة الأمنية المستقة فى المنطقة.

وحققت طابا هايتس ما يقرب من 20 مليون دولار أرباحً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

آراب ديرى أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، فى بيان للبورصة المصرية، عن تلقى الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى- المملوكة لها بنسبة 70%، مخاطبة من شركة GCEP لطلب تمكينها من إجراء الفحص النافى للجهالة على آراب ديرى، فى إطار رغبتها للاستحواذ على كامل أسهم الشركة، كما أعلنت عن موافقة المجلس على تمكين GCEP بإجراء الفحص النافى للجهالة. أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، فى بيان للبورصة المصرية، عن تلقى الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى- المملوكة لها بنسبة 70%، مخاطبة من شركة GCEP لطلب تمكينها من إجراء الفحص النافى للجهالة على آراب ديرى، فى إطار رغبتها للاستحواذ على كامل أسهم الشركة، كما أعلنت عن موافقة المجلس على تمكين GCEP بإجراء الفحص النافى للجهالة.

ويعد هذا هو العرض الثانى الذى أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عنه بعدما أعلنت فى السابق عن تلقى شركتها التابعة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى، والمملوكة لها بنسبة 70%، مخاطبة من شركة friesland campina international holding، لإجراء الفحص النافى للجهالة، للاستحواذ على كامل أسهم اراب ديرى.

شركة friesland campina international holding، هى جزء من شركة Royal friesland campina group، وهى شركة ألبان متعددة الجنسيات مقرها هولندا، وجميع أسهمها مملوكة لجمعية من أكثر من 12 ألف عضو من المزارعين بهولندا.



حديد عز أعلنت شركة حديد عز، عن ملخص نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس لعام 2019، وبلغت حجم المبيعات 2 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة زيادة 4%، ووصل صافى الخسائر إلى 369 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019 مقابل 187 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2018 بنسبة زيادة 97%.

وفى سياق متصل وافقت إدارة البورصة، على إعادة التعامل على سهمى حديد عز وعز الدخيلة للصلب، وذلك بعد تعهدها بموافاتها بالقوائم المالية المستقلة للشركتين، بنهاية يوم الخميس المقبل، وكذلك المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة يوم الاثنين المقبل، متعهدة بتحمل الشركة الالتزامات المالية التى تفرضها لجنة القيد حال عدم التزامها.

وبررت الشركتان، أسباب التأخير إلى تعدد الإجازات الرسمية والمناسبات الدينية خلال الفترة، وهى أسباب طارئة، وتعهدت بعدم تكرار ذلك حرصاً على عدم الإضرار بمصالح المساهمين واستمرار التعامل على سهم الشركة.



الشمس للإسكان قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إن الشركة تترقب انتهاء المجمعة العشرية من مراجعة الرسومات وإصدار التراخيص لمشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى الإجراءات القانونية المعهودة، والتى تحرص على الإلتزام بها، ولا تستطيع مخالفتها.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، رداً على خبر سحب أرض الشركة من العاصمة الإدارية، أن الشركة حصلت على تراخيص الأسوار، وسيتم العمل بها خلال الأسبوع المقبل، حيث تم إسناد الأعمال للمقاول، ونترقب خلال أيام تراخيص العمارات.