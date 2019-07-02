أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف الآلى

كتب محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التربية والتعليم.

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

وزارة التضامن

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف الآلى

وزارة التموين

انخفاض معدلات توريد القمح المحلى إلى 15 ألف طن يوميا مع نهاية الموسم

وزارة الصحة

فتح مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدى من 9 صباحا وحتى 3 عصرا

خط ساخن 15335 لتقديم الاستفسارات حول مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

وزارة الزراعة

"استرداد أرضى الدولة" تبدأ الموجة الـ13 لإزالة التعديات.. وتؤكد: نتعامل بحزم

وزارة الأوقاف

الأوقاف: 4 مكتسبات لـ 30 يونيو يجب الحفاظ عليها أبرزها استرداد الخطاب الدينى