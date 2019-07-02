أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف الآلى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التربية والتعليم.
التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح
برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019
وزارة التضامن
التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف الآلى
وزارة التموين
انخفاض معدلات توريد القمح المحلى إلى 15 ألف طن يوميا مع نهاية الموسم
وزارة الصحة
فتح مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدى من 9 صباحا وحتى 3 عصرا
خط ساخن 15335 لتقديم الاستفسارات حول مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى
وزارة الزراعة
"استرداد أرضى الدولة" تبدأ الموجة الـ13 لإزالة التعديات.. وتؤكد: نتعامل بحزم
وزارة الأوقاف
الأوقاف: 4 مكتسبات لـ 30 يونيو يجب الحفاظ عليها أبرزها استرداد الخطاب الدينى
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