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6 مزايا بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. أبرزها بدل البطالة وزيادة المعاشات

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:13 ص
6 مزايا بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. أبرزها بدل البطالة وزيادة المعاشات الجلسة العامة لمجلس النواب

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هناك العديد من المزايا التى توافرت فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيًا فى يوليو الجارى بعدما قدمته الحكومة على هيئة مشروع قانون لمعالجة التشوهات والعيوب الموجودة فى القوانين الحالية للتأمينات.

 

وفيما يلى نستعرض أهم المزايا فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 6 مزايا فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد:
 

1- يتضمن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى القانون الجديد، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى تأمين إصابات العمل، فضلا عن تأمين المرض، علاوة عن تأمين البطالة.

 

2- وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فإن "تأمين البطالة" أو ما يسميه البعض بـ"بدل البطالة" الذى يعد مثل تأمين الشيخوخة وإصابة العمل، يقدر تعويضه للمؤمن عليه خلال مدة التعطل، بنسبة 75% لأول أربع أسابيع من أجر الاشتراك الأخير، و65% للأربعة أسابيع الثانية و55 للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع.

 

3- تنص المادة الرابعة من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بأنه لا يجوز تحميل المؤمن عليه أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، ولا يجوز أيضًا حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأى سبب من الأسباب.
 

4- إنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يخصص لكل نوع من أنواع التأمينات حساب خاص فى هذا الصندوق، وتكون أموال كل حساب من الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، والاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم، والمبالغ الإضافية المستحقة، والمبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون، وحصيلة استثمار أموال الحساب، وحصيلة المقابل النقدى للخدمات المقررة بموجب هذا القانون، وحصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، والإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها، وفقا للقانون.

 

5- كما ربط قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، وذلك لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، إضافة إلى وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخم.

 

6- كذلك، تم استحداث معاشا إضافيا قائما على الاشتراكات المحددة، إلا أنه اختيارى للمؤمّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسى.
 

يشار إلى أن مجلس النواب، وافق نهائيًا خلال الجلسة العامة التى انعقدت يوم الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.

 

ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 


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