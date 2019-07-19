6 أسباب مختلفة لتورم الشفاه.. اعرفها وعالجها

كتبت نهير عبد النبى

التهاب وتورم الشفايف من الأمور المزعجة التى نتعرض لها وتسبب ألما شديدا وعدم القدرة على تناول الطعام، قد يكون ذلك بسبب مشكلة صحية أو نتيجة الحساسية ضد بعض الأطعمة، ووفقا لما ذكره موقع dailymedicalinfo فإن هناك بعض الأسباب المختلفة لالتهاب وتورم الشفايف ومنها..

1: تعتبر الحساسية من أبرز أسباب تورم والتهاب الشفاه سواء كانت بسبب الحيوانات الأليفة أو نتيجة تناول بعض الأطعمة التى تسبب تورما شديدا والتهابات ومنها "المكسرات، البيض، السمسم".



تورم الشفاه

2: قد يكون التهاب الشفايف بسبب استخدام مستحضرات تجميل غير صحية أو منتهية الصلاحية.

3: الوذمة الوعائية، وهى تصيب عددا كبيرا من الأطفال وتسبب تورما تحت الجلد والتهابات فى الشفاه

4: فيرس الهربس البسيط يسبب قروحا والتهابات شديدة فى الشفاه، مع تورم واحمرار.

5: سرطان الشفاه يسبب التهاب وتورم واحمرار شديد.

6: التهابات الأمعاء يسبب تورم الشفاه والتهاباها.

وعند ظهور تورم والتهاب الشفاه يجب زيارة الطبيب لمعرفة السبب والعلاج، فقد يكون ذلك عن طريق استخدام الأدوية المضادة للالتهاب والتورم، مع الامتناع عن تناول الأطعمة التى تسبب الحساسية والالتهاب.