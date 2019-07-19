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10 مستندات هامة للتصالح فى البناء المخالف.. تعرف عليها

الجمعة، 19 يوليه 2019 04:30 ص
10 مستندات هامة للتصالح فى البناء المخالف.. تعرف عليها مبانى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين عن المستندات المطلوبة للتصالح فى البناء المخالف.. و"اليوم السابع" يوضح الإجراءات التى يجب إتباعها فى هذا الشأن.

 

المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب للجهة الأدارية المختصة.

2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

3- المستند الدال على تاريخ الإجراءات  القانونية المحررة حيال المخالفة.

4- المستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار "كهرباء، مياه، غاز، تليفون، أنترنت".

5- مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

6- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.

7-نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.

8- صورة أورنيك الترخيص إن وجد.

9- تقرير معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الأنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات.

10- الإيصال الدال على سداد رسم الفحص.


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اخبار

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