10 مستندات هامة للتصالح فى البناء المخالف.. تعرف عليها

يتساءل الكثير من المواطنين عن المستندات المطلوبة للتصالح فى البناء المخالف.. و"اليوم السابع" يوضح الإجراءات التى يجب إتباعها فى هذا الشأن.
المستندات المطلوبة
1- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب للجهة الأدارية المختصة.
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
3- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
4- المستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار "كهرباء، مياه، غاز، تليفون، أنترنت".
5- مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
6- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.
7-نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.
8- صورة أورنيك الترخيص إن وجد.
9- تقرير معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الأنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات.
10- الإيصال الدال على سداد رسم الفحص.
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