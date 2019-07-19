واشنطن ترصد 7 ملايين دولار مكافأة لمعلومات عن أحد قياديى حزب الله

واشنطن /أ ش أ/

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات تؤدى لتحديد هوية أو موقع سلمان رؤوف سلمان المعروف أيضا باسم "صموئيل سلمان الرضا" أحد كبار قادة جماعة حزب الله.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن وزارة الخزانة قولها إن سلمان متهم بتنسيق الهجوم الذى استهدف مركزا يهوديا فى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1994 وراح ضحيته العشرات، مضيفة أن المتهم أشرف منذ ذلك الحين على العمليات الإرهابية لحزب الله فى الجانب الغربى من العالم، وبموجب عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، سيتم تجميد أى أصول تابعة لسلمان.

ويحمل سلمان المولود فى مدينة سان أندرس فى كولومبيا عام 1965، الجنسيتين اللبنانية والكولومبية، ويعتقد أنه موجود حاليا فى لبنان.

وكانت سلطات الأرجنتين أعلنت، أمس الخميس، تجميد أصول حزب الله اللبنانى، وصنفته بأنه منظمة إرهابية. وزار وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الأرجنتين، أمس الخميس، لحضور مراسم إحياء الذكرى الـ25 لضحايا تفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) فى 18 يوليو 1994، والذى أودى بحياة 85 شخصًا.