سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 02:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

هل يمكن استخدام المياه لغسل العدسات اللاصقة بدلا من المحلول؟

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:00 ص
هل يمكن استخدام المياه لغسل العدسات اللاصقة بدلا من المحلول؟ غسل العدسات اللاصقة بالمياه
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عند نفاذ محلول التنظيف الخاص بالعدسات اللاصقة، قد يحاول البعض استخدام الماء بدلا منه لتنظيفها، ويوضح تقرير موقع " allaboutvision" مدى إمكانية القيام بذلك من عدمه.

وحذر التقرير من غسل العدسات بالمياه سواء من ماء الصنبور أو المياه المعبأة فى زجاجات أو الماء المقطر بديلاً عن محلول العدسات اللاصقة.

وقال: يجب أيضا أن تكون حريصًا عند رش الماء فى عينيك عند السباحة (بما فى ذلك السباحة فى أحواض السباحة المكلورة)، أو التواجد فى حوض استحمام بالماء الساخن  أو ركوب الأمواج فى المحيط، أو التزلج على الماء وانت ترتدى العدسات اللاصقة.

عدسات لاصقة
عدسات لاصقة

 

استخدام الماء فى تنظيف العدسات يمكن أن يسبب انتقال بعض الكائنات الحية الدقيقة الخطرة، بما فى ذلك الطفيلى الذى يسبب التهاب القرنية، الأمر الذى يمكن أن يسبب التهابات العين التى تهدد البصر.

إذا كنت تسبح أو ترش الماء فى عينيك أثناء ارتداء العدسات اللاصقة، فقم بإزالة العدسات اللاصقة فى أقرب وقت ممكن، واشطف العدسات تمامًا فى محلول العدسات اللاصقة واحفظها طوال الليل فى نفس المحلول متعدد الأغراض لتطهيرها تمامًا.

احمل عدة أزواج من العدسات الللاصقة اليومية التى يمكن التخلص منها معك أينما تذهب، فى نهاية اليوم (أو بعد الخروج من الشاطئ أو الخروج من حمام السباحة)، قم ببساطة بإزالة العدسات واستبدالها بأخرى جديدة.


العدسات اللاصقة

محلول تنظيف العدسات

مياه معبأة

التهاب العين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

تركيا بلا حقوق.. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل فى يونيو فقط

تركيا بلا حقوق.. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل فى يونيو فقط

متحدث الرئاسة: الرئيس الجزائرى أشاد بدور مصر في الاتحاد الافريقي والمنطقة العربية

متحدث الرئاسة: الرئيس الجزائرى أشاد بدور مصر في الاتحاد الافريقي والمنطقة العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة