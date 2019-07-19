هل يمكن استخدام المياه لغسل العدسات اللاصقة بدلا من المحلول؟

كتبت إيناس البنا

عند نفاذ محلول التنظيف الخاص بالعدسات اللاصقة، قد يحاول البعض استخدام الماء بدلا منه لتنظيفها، ويوضح تقرير موقع " allaboutvision" مدى إمكانية القيام بذلك من عدمه.

وحذر التقرير من غسل العدسات بالمياه سواء من ماء الصنبور أو المياه المعبأة فى زجاجات أو الماء المقطر بديلاً عن محلول العدسات اللاصقة.

وقال: يجب أيضا أن تكون حريصًا عند رش الماء فى عينيك عند السباحة (بما فى ذلك السباحة فى أحواض السباحة المكلورة)، أو التواجد فى حوض استحمام بالماء الساخن أو ركوب الأمواج فى المحيط، أو التزلج على الماء وانت ترتدى العدسات اللاصقة.



عدسات لاصقة

استخدام الماء فى تنظيف العدسات يمكن أن يسبب انتقال بعض الكائنات الحية الدقيقة الخطرة، بما فى ذلك الطفيلى الذى يسبب التهاب القرنية، الأمر الذى يمكن أن يسبب التهابات العين التى تهدد البصر.

إذا كنت تسبح أو ترش الماء فى عينيك أثناء ارتداء العدسات اللاصقة، فقم بإزالة العدسات اللاصقة فى أقرب وقت ممكن، واشطف العدسات تمامًا فى محلول العدسات اللاصقة واحفظها طوال الليل فى نفس المحلول متعدد الأغراض لتطهيرها تمامًا.

احمل عدة أزواج من العدسات الللاصقة اليومية التى يمكن التخلص منها معك أينما تذهب، فى نهاية اليوم (أو بعد الخروج من الشاطئ أو الخروج من حمام السباحة)، قم ببساطة بإزالة العدسات واستبدالها بأخرى جديدة.