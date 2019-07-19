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"نص دستة التنقيب عن الآثار" بقليوب: الطمع والبحث عن الثراء آخرته وحشة

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:00 ص
"نص دستة التنقيب عن الآثار" بقليوب: الطمع والبحث عن الثراء آخرته وحشة المتهمين
كتب فريق المحافظات

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كنا نبحث عن الثراء السريع، واتفقنا على الحفر فى تلك المنزل لأننا نعلم منذ أعوام عديدة أن تلك المنطقة التى بها منزل بها آثار، بهذة الكلمات اعترف 6 أشخاص تم ضبطهم أثناء التنقيب عن الأثار بمنزل بقليوب.

وتوالت اعترافاتهم قائلين، الحوجة للمال والطمع هو السبب الذى أغوانا للسير فى تلك الطريق، حيث كثير من الأهالى يتحدثون منذ أعوام عديدة أن تلك المنطقة بها آثار.

وأكمل المتهمين خلال تحقيقات البحث الجنائى بالقليوبية، خططنا سويا على إعداد أدوات الحفر فى منزل أحدنا لأنه بمنطقة أثرية، وقمنا بشراء أدوات الحفر بالإشتراك مع بعضنا البعض.

وتابع المتهمين، واستعنا بشيخ قام بتحضير الجان الذى أرشد عن مكان الآثار وحدد لنا غرفة بمنزل وهو المكان الذى قمنا بالحفر بة ولكن لم نتمكن من إتمام ذلك وتم القبض علينا.

ومن جانبة قرر أحمد الأمبابى رئيس نيابة قليوب، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس 6 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة من المدعو "رفعت ع  ا" 38 سنة، حداد، ومقيم قرية طنان - دائرة المركز، بتضرره من أحد الأشخاص لتنقيبه عن الآثار داخل منزله والمجاور له بقرية طنان.

انتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، وبالفحص تبين قيام كلا من، "مسعد ر  م" 43 سنة، (مالك المنزل)، سائق، ومقيم قرية طنان - دائرة المركز، و"سعيد ن  م" 29 سنة، كهربائي، ومقيم ناى – دائرة المركز، و"أحمد خ  ه" 42 سنة، سائق، ومقيم طنان – دائرة المركز، و"شحات ع  ا" 41 سنة، عامل، ومقيم عرب الشعارة – دائرة مركز شبين القناطر، و"أحمد ا  ح" 33 سنة، خراط، ومقيم طنان – دائرة المركز، و"عبدالله ص  ع" 20 سنة، ترزى ومقيم ناى – دائرة المركز، بالتنقيب عن الأثار داخل إحدى غرف منزل الأول.

وتبين وجود حفره بعمق 20 متر وقطر 1.5 متر تقريباً، وجرى ضبط أدوات الحفر (كوريك حفر – فأس - غلق - حبل) والتحفظ عليها، وبمواجهة المتهم الأول أقر بارتكاب الواقعة، وقيامه بالاستعانة بباقى المتهمين للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله، وبسؤال باقى المتهمين أقروا بذات المضمون.

جرى التحفظ على المنزل محل الواقعة، وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3515 ادارى مركز قليوب لسنة 2019م .


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