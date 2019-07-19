سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 12:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19/7/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 19 يوليه 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19/7/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

 

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجر 3:23   ص 

الظهر 12:01 ص 

العصر 3:38 

المغرب 6:58 

العشاء 8:27 

 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

الفجر 3:23 ص 

الظهر 12:06 

العصر 3:45 

المغرب 7:04 م 

العشاء 8:36 م 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

الفجر 3:17 

الظهر 11:57 م 

العصر 3:35 م 

المغرب 55: 6 م 

العشاء 8:25 م 

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

الفجر 3:19 ص 

الظهر 11:49 

العصر 3:20 

المغرب 6:41 م 

العشاء 8:07 م 

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

الفجر 3:35 ص 

الظهر 11:55 ص 

العصر 3:20 م 

المغرب 6:42 م 

العشاء 8:05 

 

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 

 

 مكة 

الفجر 4:18 ص

الظهر 12:27 م 

العصر 3:42 م 

المغرب 7:09 م 

العشاء 8:26 م 

 

المدينة المنورة 

الفجر 4:09 ص 

الظهر 12:27 م 

العصر 3:51 م 

المغرب 7:16 م

العشاء 8:35 م 

 

الرياض 

الفجر 3:40 ص 

الظهر 11:59 ص 

العصر 3:23 م 

المغرب 6:48 م 

العشاء 8:08 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

الفجر 3:11 

الظهر 11:46 م 

العصر 3:21 م 

المغرب 6:43 

العشاء 8:10 م 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

الفجر 4:10 ص 

الظهر 12:29 م 

العصر 3:52 م 

المغرب 7:13 م 

العشاء 8:36 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

الفجر 3:39 ص 

الظهر 12:34 م 

العصر 4:19 م 

المغرب 7:39 م 

العشاء 9:15 

 

مواقيت الصلاة بالكويت 

الفجر 3:19 ص 

الظهر 11:54 ص 

العصر 3:29 م 

المغرب  6:49 م 

العشاء 8:18 م 

 

 

 


مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة