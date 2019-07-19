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مطار القاهرة يستقبل 12 طائرة لمشجعى الجزائر لحضور نهائى أفريقيا.. صور

الجمعة، 19 يوليه 2019 10:06 ص
مطار القاهرة يستقبل 12 طائرة لمشجعى الجزائر لحضور نهائى أفريقيا.. صور مطار القاهره
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار القاهرة الدولى، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مشجعى الجزائر، لمساندة منتخب بلادهم فى مباراة نهائى بطولة أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها اليوم بين السنغال والجزائر باستاد القاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولة إن المطار استقبل 12 رحلة خاصة على متنها مشجعى الجزائر، القادمين لمؤزارة منتخب بلادهم، فيما دفعت شركة ميناء القاهرة الجوى، بأعداد إضافية من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المشجعين وتسهيل إجراءات خروجهم إلى أماكن إقامتهم.

وكان الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح قد وصل إلى القاهرة، أمس الخميس، لحضور المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تجمع منتخب بلاده مع السنغال.

جدير بالذكر أن منتخب الجزائر نجح فى الوصول إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

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مشجعي الجزائر

مطار القاهرة

نهائي كأس الأمم الأفريقية

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