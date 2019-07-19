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مصرع شخص وإصابة آخر أسفل عجلات القطار بالشرقية

الجمعة، 19 يوليه 2019 01:11 م
مصرع شخص وإصابة آخر أسفل عجلات القطار بالشرقية جثه - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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لقي شخص في العقد السادس من العمر مصرعه، فيما أصيب شخص أخر تحت عجلات القطار بمدينة فاقوس بالشرقية، وبالعرض علي نيابة فاقوس صرحت بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بالدفن.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي الأحرار بوصول"  السيد ع م ش" 62 سنة مقيم السماكين فاقوس، جثة هامدة و" عبد الرحمن م أ " 40 سنة مقيم السماكين، مصابا بكدمات وكسور، وتبين تصادم القطار بهما أثناء عبورها  مزلقان سكة حديد، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1899 لسنة 2019 إداري قسم فاقوس.

 

 


الشرقية

نيابة فاقوس العامة

حوادث المزلقانات

ضحايا حوادث القطارات

مستشفي الاحرار

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