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محافظ الدقهلية 285 طن مخلفات وقمامة تم رفعها في أربعة مراكز

الجمعة، 19 يوليه 2019 09:22 م
محافظ الدقهلية 285 طن مخلفات وقمامة تم رفعها في أربعة مراكز الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن قيام الوحدات المحلية في الجمالية والكردي والمطرية والمنزلة برفع 285 طن قمامة وإزالة كافة الاشغالات والتعديات والمخالفات بنطاق كل مركز. 
 
وقال محافظ الدقهلية إنه في مركز الجمالية وبالتنسيق مع مركز الشرطة بازالة الاشغالات بميدان الكوبرى وشارع الترعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ،كما تم رفع الأتربة من جانبي الشوارع بالمدينة ورفع 90 طن تراكمات قمامة على مستوى المركز. 
 
وفي مركز الكردي تم نقل 20 طن قمامة عضوية من منطقه المقلب الوسيط بكفر الكردي إلى المقالب العمومية،كما قام فريق مكافحة ناقلات الأمراض برش الاماكن التى تتواجد بها بمدينة الكردي من حدائق ومتنزهات ومجارى مائيه وجميع المناطق بمدينة الكردي. 
     
وفي مركز ومدينة المطرية تم القيام بحملة مكبرة لرفع الاشغالات الثابتة والمتحركة وأعمال النظافة من شارع الثورة وفريدة حسان بمنطقة العقبيين بجوار مدرسة العروبة وشوارع المدينة ورفع الاشغالات وايداع المضبوطات بجراج الحملة ،كما تم رفع 80 طن من القمامة بجوار المقابر وسليمان وشوارع المدينة وتم توريدها الى مصنع تدوير القمامة بالحوته .
 
وفي مركز المنزلة قامت رئاسة الوحدة المحلية بفك شدة خشبية لعمل سمل خرساني بالعامرة على مساحة 120 متر تقريبا ،وتنفيذ قرار إزالة خلف خزان المياه عبارة عن سور من البلوك الابيض ،واصلاح خط مياه بعرب زيدان ،كما قامت رئاسة المركز برفع 95 طن قمامة بنطاق المركز .
 
 

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