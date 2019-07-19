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محافظ الدقهلية يحيل 194 من المتغيبين عن العمل بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:47 م
محافظ الدقهلية يحيل 194 من المتغيبين عن العمل بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إحالة 194 من المتغيبين والمنصرفين عن العمل بعدد من الوحدات المحلية والخدمية بدون تصريح للتحقيق، مشددا على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

 

ووجه محافظ الدقهلية بإجراء التحقيق مع مسئول الوحدة الصحية المغلقة بمنشية هلال بالسنبلاوين، ومسئولي مراكز الشباب المغلقة بالمواجد بالمنزلة وكفر الروك بالسنبلاوين وكفور العرب بطلخا، ومسئول الجمعية الزراعية المغلقة بمنشية هلال بالسنبلاوين.

 

تأتى هذه القرارات من جانب محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور على عدد من مراكز الشباب والوحدات المحلية والصحية بنطاق المحافظة، والتى شملت عددا من مراكز (أجا- المنصورة -المنزلة -محلة دمنه -ميت غمر - السنبلاوين) .

 

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للوقوف على مدى انضباط العاملين بالقطاعات المختلفة، والالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة وتوظيف أدوات العمل التوظيف المناسب، مؤكدا أن موارد الدولة ملك للمواطنين ولن يسمح بالعبث بها أو إساءة توظيفها واستخدامها.

 

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن غلق مصنع منتجات ألبان وضبط 200 كيلو جبن غير صالحة بالربيعة التابعة لمركز دكرنس لعدم وجود ترخيص ونقص الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم

 

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على منافذ تقديم وبيع وعرض مختلف السلع الغذائية لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات

 

وأوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أنه تم تحرير محاضر جنح صحية للمدير المسئول والعاملين لعدم وجود شهادات صحية، وأضاف أنه تم سحب 5 عينات من المنتج المضبوط وارسالها للمعمل المشترك بالمنصورة للتحليل .


محافظ الدقهلية

الوحدات المحلية بالدقهلية

غلق مصنع البان بالدقهلية

صحة الدقهلية

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