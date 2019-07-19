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محافظ الدقهلية: بدء إحلال وتجديد الصرف الصحى ببلقاس بـ12 مليون جنيه

الجمعة، 19 يوليه 2019 04:20 م
محافظ الدقهلية: بدء إحلال وتجديد الصرف الصحى ببلقاس بـ12 مليون جنيه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن البدء غدا السبت في إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة بلقاس، وتم رصد جميع المناطق والشوارع التى سيتم الإحلال والتجديد لشبكات الصرف فيها وتخصيص 12 مليون جنيه للأعمال.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن المناطق التي يبدأ العمل فيها تشمل شوارع مصرف التوفيقية من أمام المحكمة، شارع متفرع من مصرف التوفيقية، 7 شوارع فرعية منه، والشارع الضيق بالعزبة الحمراء، وشارع الشعراوى ومقابل مسجد الشعراوى وبجوار المسجد، وعدد 2 شارع متفرع منه،شارع سعفان انحدار من الجمهورية إلى أبو رجيله، شارع فلسطين من ابو رجيله بطول 150 متر ،شارع خلف مدرسة عياد ،منطقه دار الايتام عدد5 شوارع ،شارع الدكتورة هبه جمعه،شارع جودة يوسف ،شارع مايز خليل ،وشارع محمد مجاهد،شارع خلف صيدلية الدقم،منطقه مدرسة الصناعة وحتى نهايه الحيز باجمالى عدد 8 شوارع فرعية.

 

كما سيتم الربط بين اتجاهي ترعة السعرانة بالجهة المقابلة ويبدأ العمل غدا السبت.

 

 

 


الدقهلية

الصرف الصحي بالدقهلية

مركز بلقاس

الصرف الصحي ببلقاس

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