محافظة كفر الشيخ توفر السلع الغذائية وتشن حملات لضبط الأسواق

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه شارك الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات التى تهم المواطنين، وسُبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.

وأضاف طه لـ"اليوم السابع" أن من بين الملفات التي تم مناقشتها إزالة التعديات وتقنين أوضاع أراضي الدولة، مؤكداً أن المحافظة حريصه على استرداد حق الدولة وتم تجهيز هذا الملف ، وتم تسليم 158 عقد تقننين وضع أراضي الدولة ، وجاري استكمال بقية العقود.

وقال محافظ كفر الشيخ ،إن المحافظة تشهد تطبيق منظومة النظافة الجديدة، وأنه أعلن عن تطبيق مبادرة للنظافة والجمع السكني للقمامة تحت شعار " كفرالشيخ نظيفة بأهلها، من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الثامنة صباحاً داعياً المواطنين لتفعيل المبادرة لصالح البيئة، كما سيتم تطبيق مبادرة لتكوين شركات صغيرة للشباب للجمع المنزلي، والفصل من المنبع للقمامة، ومنحهم قروض ميسرة من برنامج مشروعك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعظيم القيمة الاقتصادية وحماية البيئة، كما سيتم إقامة أول 10 شركات للجمع المنزلي.

وأضاف المحافظ،أن أخر ماتم افتتاحه مصنع تدوير المخلفات ببيلا بطاقة إنتاجية 400 طن/يوم، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يوم الاثنين الماضي ضمن مشروع انشاء وتطوير 5 مصانع لتدوير المخلفات بالمحافظة ،استمرارا لتنفيذ خطة البرنامج في وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات واتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة هذه المشكلة حفاظاً على البيئة والصحة العامة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال المحافظ ،وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،والدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء ،سيتم حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة بالمحافظة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام، مع وضع تصوّر للاستفادة منها بشكل عام، وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن.

وأضاف المحافظ ،أنه تابع توفر السلع الغذائية في الاسواق ، وأن هناك متابعة يومية للأسواق على مستوى المحافظة للتأكد من توافر السلع الاساسية المختلفة، بالكميات والاسعار المناسبة،وتشهد المحافظة عدد من المعارض لتتوفير السله الغذائية بالمحافظة سواء معارض تقيمها المحافظة أو معارض كلنا واحد ومنافذ أمان التابعة لمديرية الامن ووزارة الداخلية،وهناك تعليمات مشددة على توفير اللحوم والأضاحي، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر.

وقال المحافظ ،إن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة للغرف الفرعية بجميع مديريات الخدمات ومجالس المدن؛للمتابعة الميدانية والقدرة على التدخل والتصرف في مواجهة الأزمات والكوارث وغيرها من المواقف الطارئة،مؤكداً أنه سيكون هناك تواصل بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات والكوارث بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، اعتباراً من صباح يوم الوقفة، وحتى انتهاء إجازة عيد الاضحى المبارك وفق تعليمات رئيس الوزراء .

وأضاف المحافظ،إنه جميع المرافق بالمحافظة على درجة عالية من الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى المبارط سواء مرافق مياه الشرب والصرف الصحيّ، والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات الجماهيرية في مواقعهم خلال أيام العيد،كما أنه يتابع توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة ، مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن كل محافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ ، لا توجد لدينا مشاكل في مياه الري ، وهناك حملات لتطهير الترع والمصارف بشكل مستمر، بالتعاون بين مديرية الري ومديرية الزراعة بالمحافظة ،مؤكداً هناك استعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد، سواء افتتاح مدارس جديدة أواستكمال جميع أعمال الصيانة والإصلاحات في المباني المدرسية بما يتضمنه من زجاج النوافذ، ودورات المياه، والكهرباء، وأسوار المدارس،مؤكداً أنه جاري افتتاح 35مدرسة بتكلفة 177 مليون جنيه، لتخفيض الكثافة.

وأضاف المحافظ ،لدينا منطقتين صناعيتين ببلطيم والبرلس وهناك تيسيرات تقدم للمسنتثمرين في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة أمنة وجاذبة للإستثمار، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل على تسهيل وتقوية المناخ الإستثماري في مصر.