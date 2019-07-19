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متحدث الرئاسة: الرئيس الجزائرى أشاد بدور مصر في الاتحاد الافريقي والمنطقة العربية

الجمعة، 19 يوليه 2019 12:01 ص
متحدث الرئاسة: الرئيس الجزائرى أشاد بدور مصر في الاتحاد الافريقي والمنطقة العربية السفير بسام راضى
كتب عامر مصطفى

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قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح الذي يّزور مصر حاليًا تطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وأكد الرئيسين على الروابط التاريخية العميقة والمترابطة التي تجمع العلاقات المصرية الجزائرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخبار TeN" والذي يعرض على شاشة "TeN".
 
وأضاف "راضي"، أنه كان هناك إشادة من جانب الرئيس الجزائري الموقت بدور مصر في الاتحاد الافريقي والمنطقة العربية بشكل عام، ومدى أهمية مصر في المنطقة، مؤكدًا أن الرئيس الجزائري المؤقت استعرض الأوضاع الحالية في الجزائر وأن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي الصحيح.
 
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تمنياته بالاستقرار والأمن والسلام والازدهار للدولة الشقيقة الجزائر والشعب الجزائري والثقة الكاملة في المؤسسات الدولة الجزائرية في التعامل مع الوضع الراهن وتجاوز أي تحدي.
 
ووصل مطار القاهرة الدولى اليوم، الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، فى زيارة للبلاد سيحضر خلالها المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تجمع منتخب بلاده الجزائر والسنغال، والمحدد لها غداً الجمعة باستاد القاهرة.
 
 
 

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اليوم السابع بلس

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