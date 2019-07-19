سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 05:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

كيف ينتشر الفيروس سريعا فى ساعتين؟

الجمعة، 19 يوليه 2019 05:00 ص
كيف ينتشر الفيروس سريعا فى ساعتين؟ مدى سرعة انتشار الفيروس
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تتسبب العدوى مثل البرد والأنفلونزا في وجود فيروسات مسئولة أيضًا عن العديد من الأمراض الفتاكة الأخرى مثل الإيدز وحمى الإيبولا النزفية والتهاب الكبد والهربس، لكن هل يمكن للجراثيم أن تسبب الكثير من المتاعب بسرعة كافية وإذا كان الجواب نعم ، كيف؟

قام باحثون من جامعة أريزونا بتتبع كيفية انتقال الجراثيم والعثور على بقع التلوث الشائعة، لن تصدق لكن مقبض الباب الواحد يمكن أن يسبب انتشار الفيروس في جميع أنحاء مبنى مكتبك في أقل من ساعتين. مندهش؟ انتظر أكثر.

مدى سرعة انتشار الفيروس

وضع الباحثون متعقب فيروسات على الأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقبض الباب والطاولة، ثم أخذوا عينات من العديد من الأسطح المحتملة مثل المفاتيح، وقضبان السرير، والمقابض، وأزرار الضغط على فترات زمنية متعددة، من ساعتين إلى ثماني ساعات.

وقد وجد أن حوالي 40 إلى 60 % من الأسطح ملوثة خلال ساعتين إلى أربع ساعات، وذلك وفقا لتقرير موقع " livescience" ، بمعنى أن  50 % تقريبًا من الأسطح عالية اللمس وأيدي العاملين في المكتب سوف يصل إليها الفيروس في غضون أربع ساعات

سرعة انتشار الفيروس
سرعة انتشار الفيروس

 

كيفية الحد من انتشار الفيروس
 

  • استخدام مناديل مطهرة تحتوي على مركبات أمونيوم رباعية مرة واحدة على الأقل يوميًا يمكن أن يقلل من عدد الأسطح الملوثة بأكثر من 80 %.
  • أيضا استخدام معقمات الأيدي وغسل الأيدي واستخدام المسحات المطهرة باستمرار لضمان قتل أكبر قدر من الفيروسات.
  • النظافة الصحيحة  كلما ذهبت إلى الحمام ، اغسل يديك جيدًا جيدًا بالماء والصابون.
  • قبل الأكل أو الطهي أغسل كل من الفواكه والخضروات جيدا.
  • إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا أو البرد فأنت مصدر محتمل لنشر هذا الفيروس إلى أشخاص آخرين، يجب أن تحاول البقاء في المنزل بأكبر قدر ممكن، وأن تأخذ قسطًا من الراحة وتناول نظامًا غذائيًا مغذيًا وتناول المضادات الحيوية الموصوفة في الوقت المحدد للتعافي بسرعة.

 


الفيروسات

المواد المعقمة

غسل الأيدى

معقمات الأيدي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دنيا سمير عانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

دنيا سمير عانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

تركيا بلا حقوق.. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل فى يونيو فقط

تركيا بلا حقوق.. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل فى يونيو فقط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة