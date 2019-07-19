كيف ينتشر الفيروس سريعا فى ساعتين؟

كتبت إيناس البنا

تتسبب العدوى مثل البرد والأنفلونزا في وجود فيروسات مسئولة أيضًا عن العديد من الأمراض الفتاكة الأخرى مثل الإيدز وحمى الإيبولا النزفية والتهاب الكبد والهربس، لكن هل يمكن للجراثيم أن تسبب الكثير من المتاعب بسرعة كافية وإذا كان الجواب نعم ، كيف؟

قام باحثون من جامعة أريزونا بتتبع كيفية انتقال الجراثيم والعثور على بقع التلوث الشائعة، لن تصدق لكن مقبض الباب الواحد يمكن أن يسبب انتشار الفيروس في جميع أنحاء مبنى مكتبك في أقل من ساعتين. مندهش؟ انتظر أكثر.

مدى سرعة انتشار الفيروس

وضع الباحثون متعقب فيروسات على الأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقبض الباب والطاولة، ثم أخذوا عينات من العديد من الأسطح المحتملة مثل المفاتيح، وقضبان السرير، والمقابض، وأزرار الضغط على فترات زمنية متعددة، من ساعتين إلى ثماني ساعات.

وقد وجد أن حوالي 40 إلى 60 % من الأسطح ملوثة خلال ساعتين إلى أربع ساعات، وذلك وفقا لتقرير موقع " livescience" ، بمعنى أن 50 % تقريبًا من الأسطح عالية اللمس وأيدي العاملين في المكتب سوف يصل إليها الفيروس في غضون أربع ساعات



سرعة انتشار الفيروس

كيفية الحد من انتشار الفيروس

