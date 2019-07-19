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كم مرة يجب أن تستخدم فرشاة الأسنان فى اليوم ونصائح للحفاظ على أسنانك

الجمعة، 19 يوليه 2019 06:00 ص
كم مرة يجب أن تستخدم فرشاة الأسنان فى اليوم ونصائح للحفاظ على أسنانك خطوات لتنظيف الأسنان ومنع تسوسها
كتبت إيناس البنا

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عندما يتعلق الأمر بالعناية بالأسنان يجب أن يعرف الشخص مدى معرفة الشخص العادي بما يجب أن يفعله وما هى العادات التى يجب اتباعها بانتظام.

على سبيل المثال، كم منا يعلم كم من الوقت يجب علينا أن نستخدم الفرشاة أو الأسنان؟ وماذا نفعل خطأ؟

وفقا لموقع جريدة "Mirro" فأن أفضل طريقة لمنع تسوس الأسنان هى تنظيف الأسنان مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوى على الفلورايد، لإزالة البلاك والحد من تراكم كمية الطعام والمشروبات السكرية التى يتم تناولها في نظامك الغذائى، بالإضافة إلى رؤية طبيب الأسنان بانتظام.

الحفاظ على الأسنان
الحفاظ على الأسنان

 

  • شطف الفم بعد استخدام الفرشاة يخفف من الفلوريد الذى يساعد على منع تسوس الأسنان والتحكم فيه وحتى إيقافه ، لذلك لا تشطف فمك.
  • استبدل فرشاة الأسنان بانتظام .
  • استخدام فرشاة الأسنان بعد وقت قصير من الأكل خاصة الأطعمة السكرية.
  • من الأفضل الانتظار لمدة ساعة قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة مما يسمح للأسنان بالتصلب أكثر.
  • استخدم فرشاة أسنان قوية الشعر لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الأنسجة اللينة في اللثة.
  • لا تنظف أسنانك بشدة  لأنها يمكن أن تتسبب فى تكسر الشعيرات مع على  السن.

أسنان

تنظيف الأسنان

الاطعمة السكرية

الفلوريد

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