كم مرة يجب أن تستخدم فرشاة الأسنان فى اليوم ونصائح للحفاظ على أسنانك

كتبت إيناس البنا

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالأسنان يجب أن يعرف الشخص مدى معرفة الشخص العادي بما يجب أن يفعله وما هى العادات التى يجب اتباعها بانتظام.

على سبيل المثال، كم منا يعلم كم من الوقت يجب علينا أن نستخدم الفرشاة أو الأسنان؟ وماذا نفعل خطأ؟

وفقا لموقع جريدة "Mirro" فأن أفضل طريقة لمنع تسوس الأسنان هى تنظيف الأسنان مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوى على الفلورايد، لإزالة البلاك والحد من تراكم كمية الطعام والمشروبات السكرية التى يتم تناولها في نظامك الغذائى، بالإضافة إلى رؤية طبيب الأسنان بانتظام.



الحفاظ على الأسنان