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قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف لأداء خطبة الجمعة بالمساجد الكبرى فى أكتوبر

الجمعة، 19 يوليه 2019 12:31 ص
قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف لأداء خطبة الجمعة بالمساجد الكبرى فى أكتوبر الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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يوجه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة دعوية مشتركة بالتعاون مع وزارة الأوقاف إلى مدينة السادس من أكتوبر اليوم، لأداء خطبة الجمعة بعدد من المساجد الكبرى بالمدينة، حيث يشارك فى القافلة قيادات من المجمع وعدد من القيادات الدعوية فى وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من الأئمة والوعاظ

وقال الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة تأتى فى إطار الخطة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، من أجل نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية التى تدعم التعايش السلمى فى المجتمع، وتصحح المفاهيم المغلوطة، فضلًا عن معالجة الظواهر السلبية فى المجتمع، والتأكيد على معانى حب الوطن وضرورة العمل على استقراره.

أضاف "عيّاد" أن القافلة المشتركة تستهدف التحذير من آفات النفاق والخيانة وآثارهما السلبية على الأفراد والمجتمعات والدول، والتأكيد على حرمة النفاق والخيانة وما يؤدى إليهما من كذب ومكر وخديعة.

وأشار الأمين العام إلى أن أعضاء القافلة يحرصون على التواصل الفعال مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة عقب الخطبة أيضًا بما يوضح يسر وسماحة الدين الإسلامى.

 


الازهر الشريف

مجمع البحوث الاسلامية

السادس من اكتوبر

خطبة الجمعة

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