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عن خطر النفاق والخيانة..

قافلة دعوية من قيادات أوقاف أسيوط لأداء خطبة الجمعة بمساجد البداري والحديث

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:29 ص
قافلة دعوية من قيادات أوقاف أسيوط لأداء خطبة الجمعة بمساجد البداري والحديث الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط
أسيوط ـ فريق المحافظات

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قال الدكتور عاصم محمود قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه تم إرسال قافلة دعوية مكونة من قيادات المديرية لأداء خطبة الجمعة في قري ونجوع مركز البداري، تحت عنوان "النفاق والخيانة وخطرهما على الأفراد".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن القافلة الدعوية تضم كلا من  الشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير الدعوة، والشيخ ناصر محمد السيد - مدير المتابعة، والشيخ احمد علي - مفتش أول متابعة، والشيخ علي عبد العال مهران مدير أدارة أوقاف - البداري شمال، والشيخ رمضان فتحي عطيفي مدير- ادارة اوقاف البداري جنوب، والشيخ فيصل محمود أحمد - مفتش مساجد، والشيخ محمد محمود علي - أمام وخطيب، والشيخ عبد الناصر أحمد عبد الله - أمام وخطيب، والشيخ سيد عبد اللاه خطيب، والشيخ حسين محمود عبد العزيز .

وأشار الدكتور عاصم قبيصي، إلي إن القوافل الدعوية تستهدف نشر المفاهيم الصحيحة للدين وكيفية تعديل السلوك الإنساني والتحذير من آفات النفاق والخيانة وآثارهما السلبية على الأفراد وتأكيد حرمة النفاق والخيانة؛ موجها تعليماته لمدير الدعوة بضرورة تكثيف القوافل والندوات بقري ونجوع البداري.

 

 


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سماحة الاسلام

السلوك الانساني

قوافل دعوية

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