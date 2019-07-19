قافلة دعوية من قيادات أوقاف أسيوط لأداء خطبة الجمعة بمساجد البداري والحديث

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن القافلة الدعوية تضم كلا من الشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير الدعوة، والشيخ ناصر محمد السيد - مدير المتابعة، والشيخ احمد علي - مفتش أول متابعة، والشيخ علي عبد العال مهران مدير أدارة أوقاف - البداري شمال، والشيخ رمضان فتحي عطيفي مدير- ادارة اوقاف البداري جنوب، والشيخ فيصل محمود أحمد - مفتش مساجد، والشيخ محمد محمود علي - أمام وخطيب، والشيخ عبد الناصر أحمد عبد الله - أمام وخطيب، والشيخ سيد عبد اللاه خطيب، والشيخ حسين محمود عبد العزيز .

وأشار الدكتور عاصم قبيصي، إلي إن القوافل الدعوية تستهدف نشر المفاهيم الصحيحة للدين وكيفية تعديل السلوك الإنساني والتحذير من آفات النفاق والخيانة وآثارهما السلبية على الأفراد وتأكيد حرمة النفاق والخيانة؛ موجها تعليماته لمدير الدعوة بضرورة تكثيف القوافل والندوات بقري ونجوع البداري.