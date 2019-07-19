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فى 6 معلومات.. تعرف على منطقة سهل حشيش بالغردقة قبل إقامة حفل جوائز الكاف

الجمعة، 19 يوليه 2019 11:21 ص
فى 6 معلومات.. تعرف على منطقة سهل حشيش بالغردقة قبل إقامة حفل جوائز الكاف منطقة سهل حشيش بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن اختيار مدينة الغردقة لإقامة حفل توزيع جوائز اللاعب الأفضل، فى يناير المقبل وذلك بأحد فنادق منطقة سهل حشيش بالغردقة، والتى يمكن التعرف عليها من خلال المعلومات الآتية:

 

منطقة سهل حشيش بالغردقة (1)
منطقة سهل حشيش بالغردقة

 

 تبعد منطقة سهل حشيش قرابة 20 كيلو مترا جنوب مدينة الغردقة.

 

تعتبر منطقة فندقية فقط ولا يوحد فيها مساكن أهلية.

 

 لا يتعدى عدد الفنادق فيها 15 فندقا سياحيا أغلبها فنادق ذات مستوي الخمس نجوم.

 

تتميز منطقة سهل حشيش بشواطئ خلابة ومميزة وكائنات بحرية مختلفة تظهر بالقرب من شواطئها.

 

يقصدها دائما الأوروبيون وخاصة الألمان والإنجليز.

 

تضم كورنيش بطول 6 كيلو مترات تقريبا يمارس عليه المقيمون بالمنطقة أغلب الرياضات مثل الجرى وركوب الدرجات.

 

منطقة سهل حشيش بالغردقة (2)
منطقة سهل حشيش بالغردقة

 

منطقة سهل حشيش بالغردقة (3)
منطقة سهل حشيش بالغردقة

 

منطقة سهل حشيش بالغردقة (4)
منطقة سهل حشيش بالغردقة

 

منطقة سهل حشيش بالغردقة (5)
منطقة سهل حشيش بالغردقة

البحرالاحمر

سهل حشيش

حفل توزيع جوائز الكاف

الغردقة

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