سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 07:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

فوائد لثقب الأذن أو الأنف.. منها الحفاظ على صحتك النفسية

الجمعة، 19 يوليه 2019 07:00 ص
فوائد لثقب الأذن أو الأنف.. منها الحفاظ على صحتك النفسية فوائد الأذن وفوائده
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ثقب الأنف والأذن أضبح من الأمور الشائعة للغاية فى جميع أنحاء العالم، ولكنه هذه الطريقة ليست مجرد طقوس فى بعض البلاد مثل الهند ولكنها تستخدم كعلاج صحي عبر العصور فهى تقنية صينية قديمة.

الفوائد المختلفة لثقب الأذن والأنف:
 

الصحة النفسية
 

تشتمل فصوص الأذن على نقاط طول تربط نصف الكرة الأيسر والأيمن من الدماغ، الثقب في هذه النقطة ينشط الدماغ البشري، كما يساعد في تحسين الدورة الدموية.

الصحة الإنجابية
 

تعرف شحمة الأذن الوسطى قديما بأنها نقطة للصحة الإنجابية، لذلك فإنه لا يساعد فقط في الحيض للإناث ولكن يقال أنه يؤثر على ميل الحيوانات المنوية من الذكور، وفي الإناث، يساعد ثقب الأنف على الجانب الأيسر في منع آلام الدورة الشهرية وتشنجاتها وكذلك دعم الصحة الإنجابية بشكل أفضل.

 

تسهيل الولادة

ثقب الأنف يمكن أن يساعد فى الولادة سهلة للأطفال من قبل النساء.

فوائد ثقب الأذن والأنف
فوائد ثقب الأذن والأنف

 

الحفاظ على النظر
 

 

يمكن أن يساعد ثقب مركز الأذنين فى الحفاظ على رؤية أفضل، حيث يُعتقد أن مركز الأذن مرتبط بالرؤية والضغط على هذه النقطة يجعل رؤيتك أفضل.

 

قوة الأذن
 

تُعرف نقطة مركز الأذن باسم "المستشعر الرئيسي"، و يمكن أن يساعد الضغط على ذلك في تحسين قدرة السمع.

 

تدفق الطاقة
 

ثقب الأذن والأنف يمكن أن يساعد في تدفق الطاقة بشكل صحيح فى كافة أنحاء الجسم، وفقا للمعتقدات القديمة.


ثقب الأذن

الصحة النفسية

الصحة الانجابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة