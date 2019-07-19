غلق 11 صيدلية بالبحر الأحمر لمخالفتها مقتضيات قانون مزاوله المهنة

البحر الأحمر - عماد عرفة

صدق اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على غلق 11 صيدلية، بمدن الغردقة، وسفاجا، والقصير، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن في إطار الحفاظ على صحة المواطنين، قامت ادارة الصيدلة بعدة حملات برئاسة الدكتور محمود السباعى واعضاء التفتيش الصيدلى، بمدن الغردقة والقصير وسفاجا لضبط المخالفين وتبين مخالفة 11 صيدلية، وبالعرض على اللواء احمد عبدالله ، محافظ البحر الاحمر تم استصدار قرارات غلق لـ 11 صيدلية ، و قامت لجنة مشكلة من مديرية الشئون الصحية وشرطة المرافق والتفتيش الصيدلي بالبدء في تنفيذ القرار.