سوبر كورة
Ads
السبت، 20 يوليه 2019 12:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 11 صيدلية بالبحر الأحمر لمخالفتها مقتضيات قانون مزاوله المهنة

الجمعة، 19 يوليه 2019 10:52 م
غلق 11 صيدلية بالبحر الأحمر لمخالفتها مقتضيات قانون مزاوله المهنة التفتيش على الصيدليات-ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على غلق 11 صيدلية، بمدن الغردقة، وسفاجا، والقصير، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955.
 
 
من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن في إطار الحفاظ على صحة المواطنين، قامت ادارة الصيدلة بعدة حملات برئاسة الدكتور محمود السباعى واعضاء التفتيش الصيدلى، بمدن الغردقة والقصير وسفاجا لضبط المخالفين وتبين مخالفة 11 صيدلية،  وبالعرض على اللواء احمد عبدالله ، محافظ البحر الاحمر  تم استصدار قرارات غلق  لـ 11  صيدلية ، و قامت لجنة مشكلة من مديرية الشئون الصحية وشرطة المرافق والتفتيش الصيدلي بالبدء في تنفيذ القرار. 
 
 
 

البحرالاحمر

التفتيش الصيدلي

صيدليات مخالفة

غلق صيدليات بالبحر الاحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقل سوق ديرب نجم بالشرقة خارج الكتلة السكانية وحملة للتفتيش على الصيدليات

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:53 م

صحة الشرقية: استبعاد مفتش صيدلى من إدارة التفتيش لامتلاكه صيدلية بها مخالفات

الثلاثاء، 09 أكتوبر 2018 05:23 م

"صحة الإسماعيلية" تنظم حملات تفتيشية على الصيدليات لمراقبة الأسعار

الأحد، 01 يوليه 2018 06:53 م

"الأغذية الفاسدة"و"الأدوية المخدرة" و"المنشطات الجنسية" ثلاثية الموت والثراء فى الأعياد.. "الصحة" تطلق 2200 مفتش لفحص الصيدليات ومحال الأغذية..وتنصح المواطنين: تحققوا من جودة المنتجات وابتعدوا عن منشطات الرصيف

الجمعة، 15 يونيو 2018 06:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجزائر تتسلم كأس أمم أفريقيا بحضور مدبولى ورئيس فيفا.. فيديو

الجزائر تتسلم كأس أمم أفريقيا بحضور مدبولى ورئيس فيفا.. فيديو

ليوناردو دى كابريو ينشر مشهدا من فيلمه Once Upon a Time In Hollywood

ليوناردو دى كابريو ينشر مشهدا من فيلمه Once Upon a Time In Hollywood

الحكومة تنتهى من صرف رواتب 6 ملايين موظف بالعلاوات والزيادات الجديدة

الحكومة تنتهى من صرف رواتب 6 ملايين موظف بالعلاوات والزيادات الجديدة

السنغال ضد الجزائر.. الفرنسى ريبيرى يلفت الأنظار فى الأهرامات "فيديو"

السنغال ضد الجزائر.. الفرنسى ريبيرى يلفت الأنظار فى الأهرامات "فيديو"

سامبدوريا الايطالي يغري تريزيجيه بـ 37 مليون جنيه سنويا

سامبدوريا الايطالي يغري تريزيجيه بـ 37 مليون جنيه سنويا

تفاصيل ضبط عصابة لبيع الأطفال حديثى الولادة بالإسكندرية الطفل بـ 60 ألف جنيه

تفاصيل ضبط عصابة لبيع الأطفال حديثى الولادة بالإسكندرية الطفل بـ 60 ألف جنيه

اليوم .. عرض الموسم الجديد من مسلسل La Casa De Papel

اليوم .. عرض الموسم الجديد من مسلسل La Casa De Papel

بطل دورى الأبطال أم "البريميرليج".. من يفوز بكأس الأمم الأفريقية؟.. ساديو مانى vs رياض محرز.. أحلام النجمة الأولى لأسد التيرانجا والثانية لمحارب الصحراء.. موقعة استاد القاهرة تكشف ملامح "الكرة الذهبية"

بطل دورى الأبطال أم "البريميرليج".. من يفوز بكأس الأمم الأفريقية؟.. ساديو مانى vs رياض محرز.. أحلام النجمة الأولى لأسد التيرانجا والثانية لمحارب الصحراء.. موقعة استاد القاهرة تكشف ملامح "الكرة الذهبية"

السنغال ضد الجزائر.. 75 مليون جنيه مكافأة بطل امم افريقيا 2019

السنغال ضد الجزائر.. 75 مليون جنيه مكافأة بطل امم افريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. مواعيد إغلاق الميركاتو الصيفى فى دوريات أوروبا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد إغلاق الميركاتو الصيفى فى دوريات أوروبا

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة