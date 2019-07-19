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عاطل يشعل النيران فى شقه والديه بعد رفضهم إعطائه أموالا لشراء مخدرات

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:45 م
عاطل يشعل النيران فى شقه والديه بعد رفضهم إعطائه أموالا لشراء مخدرات حريق شقة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أصيب عجوز وزوجته باختناق آثر قيام نجلهما بسكب البنزين وإضرام النيران في الشقة سكنهما بعزبة سكينة شرقي الإسكندرية، لرفضهما إعطائه مبلغ مالي لشراء مخدرات.
 
تلقى قسم شرطة ثان الرمل بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة بشارع 31 بعزبة سكينة، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.
 
وتبين من الفحص نشوب حريق بالشقة المشار إليها، ما أسفر عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، وإصابة قاطنيها كل من المدعو"إبراهيم.م.ح.ع" 69 عاما، عامل حرفي، وزوجته "كريمة.ي.م" 55 سنة، ربة منزل باختناق دون أي حروق.
 
جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وألقي القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وبسؤال صاحب الشقة، اتهم نجله "حسن.أ.م.ح" 25 عاما، عاطل، مقيم بذات العنوان، لقيامه بإشعال النيران بالشقة باستخدام البنزين لرفضه إعطائه مبلغ مالي لإدمانه تعاطي المواد المخدرة.
 
تحرر المحضر رقم 6319 لسنة 2019 إداري قسم شرطة ثان الرمل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
 
 

 


الاسكندريه

امن الاسكندريه

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