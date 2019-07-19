ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة عاطلين بكفر الشيخ

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد الوزير لأمن كفرالشيخ واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط 3 أسلحة نارية "طبنجة، فرد خرطوش، بندقية خرطوش" و8 طلقات، كما تمكنت من ضبط650 جرام حشيش، و230جرام هيروين

والقت الحملة القبض على "أ.م.ا "28سنة عامل ومقيم القنطره البيضاء، قسم أول كفرالشيخ، سبق اتهامه فى 4 قضايا مابين : جريمة أحداث، سلاح بدون ترخيص، مخدرات،وبحوزته طبنجه معدله عيار 9مم بقصد الدفاع، تحرر المحضر 189/ 2019م جنايات قسم ثان كفرالشيخ، و" ع.ع.ا"22سنة عاطل ومقيم سيدى غازى، مركز كفرالشيخ، وبحوزته بندقيه خرطوش عيار 12مم بقصد الدفاع، و5طلقات من ذات العيار، تحرر المحضر 224/ 2019م جنايات أ د ط مركز كفرالشيخ.

كما ألقت الحملة القبض على "ع.ع.م “27سنة، عاطل ومقيم القرضا، مركز كفرالشيخ، سبق اتهامه فى 5 قضايا ما بين سرقه بالإكراه، سلاح بدون ترخيص، أداب عامه، مخدرات، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم بقصد الدفاع و3 طلقات من ذات العيار، و100جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، تحرر المحضر 7921/ 2019م جنايات مركز كفرالشيخ.، و"أ.ا.م "23 سنة، عاطل ومقيم الشقف مركز الرياض، وبحوزتهما 100 جرام لمخدر الحشيش، و60 قرص مخدر بقصد الاتجار، تحرر المحضر 5225/ 2019 جنايات قسم أول كفرالشيخ.