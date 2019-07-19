صور.. قوافل طبية تجرى الكشف على 6210 مواطنين بـ5 محافظات

المحافظات - ماهر أبو نور - محمود مقبول - أيمن لطفى-محمد فتحى-وائل محمد

أجرت قوافل طبية تابعة لمديريات الصحة بالمحافظات، اليوم الجمعة، الكشف الطبى على 4230 مواطنا فى تخصصات متعددة، لتقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، ففى الوادى الجديد، أعلنت مديرية الصحة والسكان عن فحص وعلاج 354 مواطنا فى قافلة طبية لأهالى قرية "جورمشين 7" التابعة لمركز باريس.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إنه جرى تنظيم القافلة الطبية لسكان قرية جورمشين 7 والقرى المجاورة لها بمركز باريس، حيث قدمت القافلة خدماتها فى 10 تخصصات طبية "باطنية، جراحة، أطفال، نساء وتوليد، عظام، أسنان، مسالك بولية، جلدية، صدر، رمد وعيون".

وأضافت أن القافلة قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، على مدار يومى 17 و18 يوليو الجاري، بواقع 191 مواطنا فى اليوم الأول من القافلة و163 فى اليوم الثاني، إضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة مع صرف الدواء بالمجان.

وأكدت مشرف، أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الذين حرصوا على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة.

وأشارت مشرف إلى أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم خاصة المناطق البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

وفى سوهاج، أنهت اليوم إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بسوهاج أعمال قافلتها الطبية متعددة التخصصات والتى تم تنفيذها بقرية الأحايوة شرق دائرة مركز أخميم فى إطار مبادرة "حياة كريمة" للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبها قالت الدكتورة لمياء مبارك منسق القوافل الطبية، إن القافلة عملت على مدار بقرية الأحايوة شرق دائرة مركز أخميم وقامت بتوقيع الكشف الطبى على 799 حالة مرضية وتم إحالة عدد من الحالات المرضية للمستشفيات وزارة الصحة لإجراء العماليات اللازمة لها وتم إجراء عدد من التحليل وتوقيع الكشف المبكر لضغط والسكر.

وأضافت لمياء، أن القافلة شملت تخصصات "باطنه، اطفال، جلدية، مسالك بولية،عظام،جراحه، نسا وولادة، اسنان" بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعامل لإجراء الأشعة والتحاليل.

وأكدت لمياء أن تلك القافلة تأتى تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة" وبإشراف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، وحرصاً من الوزارة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى الأكثر فقرا .

وفى بنى سويف، نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية علاجية بقرية "بنى خليفة" بمركز ناصر شمال المحافظة، وفحص الأطباء خلالها 1342 مواطنا، وذلك بتوجيهات من الدكتورة وفاء الصادق مدير إدارة القوافل بالوزارة، والمستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، و الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأشار بيان لصحة بنى سويف اليوم الجمعة إلى أن القافلة المجانية التى نفذت على مدى يومين بإشراف من الدكتورة هايدى عبدالوهاب منسق عام القوافل بالمديرية، ضمت 11 عيادة فى 10 تخصصات، و فحص معمل الدم 167حالة - معمل الطفيليات 25 - بينما أجريت الأشعة لـ 10حالات، والموجات فوق الصوتية لـ 33 حالة، علاوة على تحويل 28 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج وأربع حالات لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى عقد ندوات التثقيف الصحى بحضور 131 سيدة، وشملت موضوعات عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الأسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - أورام الثدى - والأمراض غير السارية.

وفى المنوفية، نظمت مديرية الصحة، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الاخماس التابعة لمركز السادات، بالعيادات المتنقلة، باطنة جراحة ،جلدية ، نساء وتوليد ،اطفال ،رمد ، تنظيم اسرة ، انف واذن ،اسنان ،بناء على تعليمات وزارة الصحة بتنفيذ قوافل طبية علاجية مجانية فى القرى النائية وبتوجيهات الدكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وقالت الدكتورة شيماء شفيق، منسق القوافل بالمنوفية، إنه قد تم الكشف على 1735 من المترددين وصرف العلاج المجانى لهم، كما تم اخذ عينات تحاليل مختلفة 49 معمل دم، 94 طفيليات.

كما تم عمل 12 أشعة عادية، 44 أشعة سونار، وتحويل 29 حالة لمستشفى السادات المركزي لتلقى العلاج على نفقة الدولة .

وفى قنا، اختتمت مديرية الصحة بقنا القافلة الطبية التى شهدها مركز قوص بناء على توجيهات وزارة الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان بتكثيف عدد القوافل الطبيه لتشمل كل قرى المحافظه شمالا وجنوبا، ومحاوله توصيل الخدمة الطبية لابعد القرى فى محافظه قنا، والتى شهدت إجراء كشف على 1980 مريض بمركز قوص.

وقال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة أن القافله الطبية لقرية الحراجية بقوص اشتملت على 12 سيارة عيادات مجهزه لمعظم التخصصات من أطفال، وباطنه وعظام ونسا ومسالك وجراحه واسنان، وتنظيم أسره ورمد وصدر ، وعيادان الأنف والأذن والحنجرة، وجلدية حيث تم توقيع الكشف الطبى علي 956حاله مرضيه فى اليوم الأول للقافله، مضيفاً أن المديرية نظمت محاضره توعيه صحيه حضرها 120مواطن للتوعيه بخطوره الأمراض المزمنه وضروره الإهتمام بالنظافة العامة والأساليب الصحية، واستمرت القافله لليوم الثانى حيث تم الكشف علي 1019 حاله فى اليوم الثانى الختامى للقافلة.



القوافل الطبية



القوافل الطبية (



القوافل الطبية



القوافل الطبية



القوافل الطبية



القوافل الطبية



القوافل الطبية



القوافل الطبية



القوافل الطبية



القوافل الطبية



القوافل الطبية (



القوافل الطبية (



القوافل الطبية (