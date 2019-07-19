صور.. قصة نجاح "محمود" رفض العمل بالحكومة وافتتح مزرعة للمواشى بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

حقق نجاحا كبيرا فى تربية المواشى وبيع الألبان رغم حصوله على كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ولم يلتفت فى يوم من الأيام إلى الوظيفة الحكومية لأن طموحه كان أكبر من ذلك فهو يملك خبرة فى تربية المواشى وبيعها، بالإضافة إلى بيع الألبان من خلالها وكان يتملكه حلم امتلاك مزرعة حيوانية فى يوم من الأيام، وقرر بالفعل تحقيق حلمه من خلال جهاز تنمية المشروعات بمحافظة سوهاج فى الحصول على قرض لمساعدته فى شراء العجول لتسمينها وذلك لبيعها وكذلك مشروع بيع الألبان من خلال المزرعة وتوجه إلى الجهاز برئاسة سيد نصار مدير جهاز تنمية المشروعات بمحافظة سوهاج وحصل على قرض 157 ألف جنيه .

محمود بكرى محمود 46 سنة حاصل على كلية اللغة العربية جامعة الأزهر نجح نجاحا كبيرا فى مجاله ولم يتردد فى الحصول على قرض من جهاز تنمية المشروعات فكان يملك طموح كبير أن يصبح صاحب مزرعة ويبيع المواشى وحقق حلمه وحصل على أحد الأماكن كمزرعة لتربية الماشية مساحتها 400 متر فى قريته أم دومة بمركز طما بمحافظة سوهاج، وقام بالحصول على القرض وشراء عجول وتسمينها وحقق نجاحا كبيرا فى مجاله بعد أن قدم له جهاز تنمية المشروعات برئاسة سيد نصار مدير الجهاز جميع التسهيلات للحصول على القرض.

انتقل "اليوم السابع" إلى قرية أم دومة والتقى محمود صاحب مزرعة المواشى ليروى قصة نجاجه وكيفية حصوله على القرض، فقال إنه حقق هدفه بالحصول على قرض من جهاز تنمية المشروعات وافتتاح مشروعه لتربية المواشى وكذلك بيع الألبان فهو يملك خبرة فى هذا المجال منذ سنوات ولم يفكر لحظة واحدة فى الحصول على وظيفة حكومية فالمشروع بالنسبة له أفضل من الوظيفة.

ويكمل محمود حديثه، قائلا، إن الجهاز سهل له جميع إجراءات القرض دون أى تعقيدات ومشروعه عبارة عن تسمين المواشى وبيعها فى الأسواق وكذلك الألبان ويساعده فى ذلك عامل يعمل معه فى المزرعة حيث يقوم بشراء العجول صغيرة ثم يقوم بتربيتها وبيعها للتجار وحقق نجاحا كبيرا فى ذلك بالإضافة إلى بيع الألبان أيضا الخاص بالمزرعة ويقوم ببيع العجول والألبان فى قريته أم دومة وحقق أرباحا جيدة من تلك المشروع وخاصة بعد حصوله على قرض جهاز تنمية المشروعات موجها نصيحته للشباب بالإقبال على جهاز تنمية المشروعات بعد حصولهم على المؤهل الدراسى لافتتاح المشروعات الصغيرة بدلا من انتظار الوظائف الحكومية بالإضافة إلى دراسة المشروع جيدا قبل افتتاحه فهو يشعر بسعادة كبيرة بنجاح مشروعه ويأمل فى تطويره وتوسعته خلال الفترة القادمة لزيادة الدخل المادى وتحقيق النجاح .



مزرعة للمواشى بسوهاج (1)



مزرعة للمواشى بسوهاج (2)



مزرعة للمواشى بسوهاج (3)



مزرعة للمواشى بسوهاج (4)



مزرعة للمواشى بسوهاج (5)