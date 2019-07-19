صور..طحانوب تحتفل بثورة يوليو بـنُصب تذكارى للشهداء وحديقة لجمال عبد الناصر

القليوبية إبراهيم سالم

انتهى أهالى قرية طحانوب بشبين القناطر بالقليوبية، من تطوير مدخل القرية وتجديد النصب التذكارى للزعيم جمال عبد الناصر وعمل نافورة فى الحديقة المحيطة بالتمثال، كما تجرى القرية استعدادات مكثفة لتنظيم احتفال كبير بمناسبة ثورة 23 يوليو، يتم خلاله افتتاح الحديقة الجديدة والنصب التذكاري، ويقام الحفل بالتنسيق مع الوحدة المحلية وجمعية تنميه المجتمع المحلى بالقرية.

وقام الأهالى بإنشاء نُصب تذكارى للشهداء بالميدان سجل عليها أسماء شهداء القرية، تخليداً لذكراهم ضمن احتفال مصر بخير أجناد الأرض فى بناء مصر المحروسة الذين حموا الأرض والعرض.

وأكد الأهالى أنه من المقرر أن يحضر الاحتفال محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم، ونجل الزعيم المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، ورئيس الحزب الناصرى وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والسياسية بالمحافظة وعلى مستوى الجمهورية.



الاستعداد للاحتفال بثورة 23 يوليو (2)



الاستعداد للاحتفال بثورة 23 يوليو (3)



الاستعداد للاحتفال بثورة 23 يوليو (4)



الاستعداد للاحتفال بثورة 23 يوليو (5)



الاستعداد للاحتفال بثورة 23 يوليو (6)



الاستعداد للاحتفال بثورة 23 يوليو (10)