صور.. زراعة الشرقية تنظم ندوات لتوعية المزارعين بـ"ترشيد استخدام المياه"

الشرقية - إيمان مهنى الأقصر – أحمد مرعى

"ترشيد استخدام المياه"،هو محور سلسلة ندوات توعوية نظمتها مديرية الزراعة و الإرشاد الزراعى لتوعية المزارعين، لاستخدام الأمثل لها، وذلك فى إطار مشروع التوعية بضرورة ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية و خاصة فى موسم الزراعات كثيفة استخدام المياه.

وقال علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم تنفيذ "يوم حقل للذرة الشامية" والخاصة بمشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية بمركز القنايات كما تم تنفيذ "يوم حقل لمحصول الأرز" والخاص بمشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية بمركز ديرب نجم بهدف استعراض التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصولى الذرة و الأرز وأهمية ترشيد المياه المستخدمة فى الرى وخاصة فى ظل محدودية حصة مصر من المياه وأثر الإسراف فى استخدام المياه على المحاصيل الزراعية والرد على الأسئلة والاستفسارات المختلفة وذلك بمشاركة محاضرين متخصصين ومتميزين من معهد بحوث الأراضى والمياه ومعهد بحوث الهندسه الزراعية.

كما نظم مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، فعاليات البرنامج التدريبى "تكنولوجيا تشغيل وحدات إنتاج وتنقية وتوزيع مياه الشرب"، وذلك لرجال المسار الوظيفى بالدرجة الثالثة لفنى تشغيل مياة، وذلك لمدة 48 ساعة، للمساهمة فى تقديم أفضل خدمات للمواطنين.

وقدم البرنامج التدريبى المهندس طه حسين إبراهيم مدير محطة الطود، حيث أكد على أنه فى نهاية البرنامج التدريبى يكون المتدرب قد تعرف على طبيعة الشوائب وتقسيمها التعرف على عمليات التنقية وهى (الترويب – التنديف – الترسيب - الترشيح)، والغرض من كل عملية وتسلسل العمليات وأنواعها، كما تم التعرف على الأنواع المختلفة لأحواض الترسيب (المروقات)، وتم شرح عملية الترشيح ومكونات المرشح وطريقة الغسيل العكسى له.



تدريب حول تكنولوجيا تشغيل وحدات إنتاج وتنقية وتوزيع المياة



تدريب حول تكنولوجيا تشغيل وحدات إنتاج وتنقية وتوزيع المياة



تدريب حول تكنولوجيا تشغيل وحدات إنتاج وتنقية وتوزيع المياة



تدريب حول تكنولوجيا تشغيل وحدات إنتاج وتنقية وتوزيع المياة



ندوات لتوعية المزارعين



ندوات لتوعية المزارعين



ندوات لتوعية المزارعين