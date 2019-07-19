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صور ..حى الجمرك بالإسكندرية ينظم ندوة حول "فن التعامل مع الجمهور"

الجمعة، 19 يوليه 2019 03:09 م
صور ..حى الجمرك بالإسكندرية ينظم ندوة حول "فن التعامل مع الجمهور" جانب من الندوة
الاسكندرية جاكلين منير

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نظم حى الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، برنامج تدريبى لموظفى الحى بعنوان "فن التعامل مع الجمهور" وذلك بالتنسيق مع مركز إعلام الجمرك برئاسة  إيمان حلمي.

يأتى هذا فى إطار الخطة التنموية لموظفى حى الجمرك برعاية مهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، وبإيمانها بأهمية العنصر البشر ومهاراته فى فن تقديم الخدمات لمواطنى الحى فى أفضل صورة.

و تضمن البرنامج التديبى المهارات الأساسية للتعامل مع العملاء خلال ثلاثة أيام متتالية، حاضر فيها المدرب الدولى وخبير العلاقات العامة عمرو الديب أمين عام الاتحاد العربى للعلاقات العامة والاستثمار البشري.

وتم تدريب عدد من العاملين المعنيين بخدمة العملاء من موظفى حى الجمرك على فنون التعامل مع العملاء، كما تعرف المشاركون فيه على فكرة التعامل الأساسية ومبادئه الأولية مع الشرح التفصيلى للعملية الاتصالية بكافة أركانها وكيفية تنفيذها، فضلا عن الصفات التى يجب أن يتحلى بها مقدموا الخدمات والمتعاملون مع الجمهور، إضافة إلى كيفية التعامل مع الأنماط البشرية المختلفة.

وقد تخلل البرنامج بعض دراسات الحالة وورش العمل الجماعية، يأتى هذا العمل وفق خطة تنموية هادفة وضعت للارتقاء بمستوى الأداء المهنى لموظفى حى الجمرك.

وفى ختام الدورة تم تكريم موظفى الحى المشاركين فى البرنامج التدريبى الذى يُعد الجزء الأول من سلسلة دورات تدريبية تسعى لرفع كفاءة الموظف وتوفير الخدمة للمواطنين بالشكل اللائق.

كما قدمت إيمان حلمى خالص الشكر والإمتنان للمهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك على دعمها الدائم لمركز إعلام الجمرك وللموظفين والعمل على غرس حب الوطن والإنتماء فى الموظفين لتقديم الخدمات بكفاءة عالية.

من جهه أخرى عقدت لجنة حماية الطفولة بالحي، اجتماع اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى المشاركة.

جاء ذلك بحضور أمل عادل رئيس الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمناقشة ماتم من إنجاز وأعمال بشأن حالات الأطفال التى تمت دراستها خلال الشهر الماضي، وأيضًا عرض الحالات الجديدة ومناقشة ما سيتم بشأنها وعرض الحلول المناسبة والمقترحات الخاصة بحالات الأطفال لضمان مستقبل آمن لهم.

 

ندوة حول فن التعامل مع الجمهور (1)

ندوة حول فن التعامل مع الجمهور (1)

 

ندوة حول فن التعامل مع الجمهور (2)
ندوة حول فن التعامل مع الجمهور (2)

 

ندوة حول فن التعامل مع الجمهور (3)
ندوة حول فن التعامل مع الجمهور (3)

 


اخبار الاسكندرية

حى الجمرك

التعامل مع الجمهور

ندوات توعية

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