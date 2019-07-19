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صور.. حملة متكاملة لمكافحة الأمراض المتوطنة جنوب البحر الأحمر

الجمعة، 19 يوليه 2019 10:46 ص
صور.. حملة متكاملة لمكافحة الأمراض المتوطنة جنوب البحر الأحمر جانب من الحملة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن قيام وحدات مكافحة الأمراض المتوطنة، بشن حملة بقرى جنوب البحر الأحمر لمكافحة ناقلات الأمراض وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر.

من جانبه أعلن تامر مرعى وكيل وزارة الصحة في بيان له أن تنفيذا لتعليمات محافظ البحر الأحمر ووزارة الصحة تم توجيه فريق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض لعمل مكافحة متكاملة بقري جنوب البحر الأحمر.

واضاف مرعى أن الفريق يقوم بأعمال الترصد الحشرى ورش الضباب والرزاز ومراجعة حالة الخزانات الأرضية والتأكد من تغطيها وستتوالي الحملات تباعا حفاظاً على الصحة العامة.

 

حملة لمكافحة الأمراض المتوطنة (1)

حملة لمكافحة الأمراض المتوطنة (1)

 

حملة لمكافحة الأمراض المتوطنة (2)
حملة لمكافحة الأمراض المتوطنة (2)

 

حملة لمكافحة الأمراض المتوطنة (3)
حملة لمكافحة الأمراض المتوطنة (3)

 

حملة لمكافحة الأمراض المتوطنة (4)
حملة لمكافحة الأمراض المتوطنة (4)

 

حملة لمكافحة الأمراض المتوطنة (5)
حملة لمكافحة الأمراض المتوطنة (5)

 


البحر الاحمر

حملة لمكافحة الامراض المتوطنة

صحة البحر الاحمر

قرى جنوب البحر الأحمر

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