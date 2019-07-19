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صور.. حملة لإزالة إشغالات سوق الجمعة و تحصيل غرامات فورية بالإسكندرية

الجمعة، 19 يوليه 2019 04:51 م
صور.. حملة لإزالة إشغالات سوق الجمعة و تحصيل غرامات فورية بالإسكندرية حملة لإزالة إشغالات سوق الجمعة
الاسكندرية جاكلين منير

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شن حى غرب الإسكندرية حملة لإزالة إشغالات الطريق، و ذلك لإعادة الانضباط للشارع السكندرى وتيسير حركة المرور بسوق الجمعة وميدان البورصة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية وفى اطار الاهتمام بالقضاء على الإشغالات والفروشات التى تشغل الطريق العام وتوجيهات اللواء هشام كمال وكيل الوزارة رئيس حى غرب.

وشنت سكرتير عام الحى المهندسة ابتسام الشافعى ومدير اشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية بشن حملة إزالة بسوق الجمعة وميدان البورصة لتنظيم البائعين الجائلين لعدم اعاقة الحركة المرورية وذلك بوجود  مفتشى اداراتى المتابعة الميدانية واشغال الطريق ومازالت حملات الإزالة مستمره بنطاق الحى للقضاء على الاشغالات.

و فى نفس السياق فرض الحى رسوم على السرادقات المخالفة كما نصت المادة رقم 22من القانون 140 الخاص بأشغال الطريق والتى تسرى أحكام القانون على الميادين والطرق العامة .

من جهه أخرى قامت إدارة الرصد البيئى اليوم الجمعة برفع و تحميل مخلفات اتربة من شارع ابن طالون و شارع الأمان بحوالي 25 طن وذلك بوجود مدير الرصد البيئى.

 

إشغالات سوق الجمعة (1)

إشغالات سوق الجمعة (1)

 

إشغالات سوق الجمعة (2)
إشغالات سوق الجمعة (2)

 

إشغالات سوق الجمعة (3)
إشغالات سوق الجمعة (3)

 


الاسكندرية

سوق الجمعة

حى غرب

مخالفة اشغال الطريق

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