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صور.. حملات لرفع القمامة من الشوارع وإنارة الأعمدة فى كفر الزيات

الجمعة، 19 يوليه 2019 01:51 م
صور.. حملات لرفع القمامة من الشوارع وإنارة الأعمدة فى كفر الزيات جانب من الحملات
الغربية محمد طارق

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شن مجلس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية صباح اليوم الجمعة، حملات مكبرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وقص الأشجار بالمدينة.

 

وقامت الحملة بوضع صناديق القمامة أمام الشوارع الرئيسية، وكتابة إعلانات توجيهية بعدم إلقاء القمامة خارج الصندوق، ورفع الأتربة من جانبي الطريق ورش الشوارع بالمياه، كما قامت إدارة الكهرباء والإنارة بشن حملات على أعمدة كهرباء المدينة لإنارتها وإجراء الصيانة اللازمة لها .

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حملات لقص الاشجار
حملات لقص الاشجار

 

حملات نظافة لمجلس مدينة كفر الزيات
حملات نظافة لمجلس مدينة كفر الزيات

 

حملات نظافة_1
حملات نظافة

 

حملات نظافه
حملات نظافه

 

حملة نظافة في كفر الزيات
حملة نظافة في كفر الزيات

مدينة كفر الزيات

حملات نظافة

كفر الزيات

مجلس مدينة كفر الزيات

حملات انارة

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