صور.. حملات لرفع القمامة من الشوارع وإنارة الأعمدة فى كفر الزيات

الغربية محمد طارق

شن مجلس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية صباح اليوم الجمعة، حملات مكبرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وقص الأشجار بالمدينة.

وقامت الحملة بوضع صناديق القمامة أمام الشوارع الرئيسية، وكتابة إعلانات توجيهية بعدم إلقاء القمامة خارج الصندوق، ورفع الأتربة من جانبي الطريق ورش الشوارع بالمياه، كما قامت إدارة الكهرباء والإنارة بشن حملات على أعمدة كهرباء المدينة لإنارتها وإجراء الصيانة اللازمة لها .



جانب من الحملة



حملات لقص الاشجار



حملات نظافة لمجلس مدينة كفر الزيات



حملات نظافة



حملات نظافه