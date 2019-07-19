صور.. اتهامات جديدة تواجه قيادات بجيش السلفادور بسبب مذبحة "الموزوت"

وكالات

قرر قاضى من السلفادور أن اتهامات جديدة سوف تلاحق مجموعة من الأعضاء السابقين فى جيش السلفادور، بمن فيهم قادة القوات المسلحة، فيما يتعلق بمذبحة "الموزوت".

والمذبحة جرت في قرية الموزوت وتبعتها مجازر أخرى فى القرى المجاورة لها، بمقاطعة مورازان، في السلفادور، بتاريخ 11 ديسمبر 1981 وذلك عندما أقدمت كتيبة الأتلاكاتل والمدربة من قبل الجيش الأمريكى، بقتل ما يقارب الـ 900 من الفلاحين المدنيين.

وأضاف القاضى إنهم سيُحاكمون أيضًا على جرائم التعذيب والاختفاء القسري والتهجير القسري الذي حدث أثناء الحرب.

وتعد المذبحة التى قتل فيها 989 مزارعا، نقطة مروعة فى الحرب الأهلية فى هذا البلد الواقع فى أمريكا الوسطى.