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صور.. اتهامات جديدة تواجه قيادات بجيش السلفادور بسبب مذبحة "الموزوت"

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:00 ص
صور.. اتهامات جديدة تواجه قيادات بجيش السلفادور بسبب مذبحة "الموزوت" القيادات العسكرية السابقة بالسلفادور
وكالات

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قرر قاضى من السلفادور أن اتهامات جديدة سوف تلاحق مجموعة من الأعضاء السابقين فى جيش السلفادور، بمن فيهم قادة القوات المسلحة، فيما يتعلق بمذبحة "الموزوت".

والمذبحة جرت في قرية الموزوت وتبعتها مجازر أخرى فى القرى المجاورة لها، بمقاطعة مورازان، في السلفادور، بتاريخ 11 ديسمبر 1981 وذلك عندما أقدمت كتيبة الأتلاكاتل والمدربة من قبل الجيش الأمريكى، بقتل ما يقارب الـ 900 من الفلاحين المدنيين.

وأضاف القاضى إنهم سيُحاكمون أيضًا على جرائم التعذيب والاختفاء القسري والتهجير القسري الذي حدث أثناء الحرب.

وتعد المذبحة التى قتل فيها 989 مزارعا، نقطة مروعة فى الحرب الأهلية فى هذا البلد الواقع فى أمريكا الوسطى.
 
أحد الناجين من المذبحة
أحد الناجين من المذبحة
جانب من القيادات العسكرية
جانب من القيادات العسكرية
جانب من المسئولين العسكريين السابقين بالسلفادور
جانب من المسئولين العسكريين السابقين بالسلفادور
عدد من القيادات العسكرية
عدد من القيادات العسكرية
قائد القوات الجوية الأسبق بالسلفادور
قائد القوات الجوية الأسبق بالسلفادور
قائد القوات الجوية السلفادورية أثناء الحرب الأهلية
قائد القوات الجوية السلفادورية أثناء الحرب الأهلية
قائد عسكرى سابق يتحدث أمام المحكمة
قائد عسكرى سابق يتحدث أمام المحكمة
ناجيات وأسر الضحايا
ناجيات وأسر الضحايا
ناجيات يتظاهرن أمام المحكمة
ناجيات يتظاهرن أمام المحكمة
ناجية تتحدث أمام المحكمة
ناجية تتحدث أمام المحكمة
ناجية
ناجية
وزير الدفاع السلفادورى الأسبق فى حوار مع عدد من زملاءه
وزير الدفاع السلفادورى الأسبق فى حوار مع عدد من زملاءه
وزير الدفاع السلفادورى الأسبق
وزير الدفاع السلفادورى الأسبق
 
 

السلفادور

الموزوت

مذبحة الموزوت

جيش السلفادور

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