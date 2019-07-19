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صور.. أعضاء الاتحاد المصريين بالخارج فى زيارة لأحد دور أطفال بلا مأوى

الجمعة، 19 يوليه 2019 12:40 ص
صور.. أعضاء الاتحاد المصريين بالخارج فى زيارة لأحد دور أطفال بلا مأوى المصريين فى الخارج
كتب محمود راغب

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استقبلت وزارة التضامن الاجتماعى، الخميس، عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، والمتحدث الرسمى بالسعودية، ورئيس جمعية مصريون فى حب الخليج، ووفد من المصريين بالخارج من 10 دول مختلفة.

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلى من مسئولى الوزارة عن الجهود المبذولة لرعاية دور المسنين وأطفال بلا مأوى، وعقب ذلك زار الوفد دار فتيات العجوزة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن معهد فتيات العجوزة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، يعتبر صرح ضمن المؤسسات التى تهتم برعاية الأطفال بلا مأوى، مطالبا المصريين بالخارج أن يقومو بزيارة هذا الصرح بجانب بيوت المسنين والجمعيات الأهلية التى تتبع وزارة التضامن.

وأوضح أن الهدف من زيارة هذه الجمعيات هو تقديم الدعم والمساعدة تقديرا لما تقوم به تجاه الأطفال الذين لا ماوى لهم، موجها رسالة إلى المصريين بالخارج بزيارة ودعم الأعمال الخيرية التى تهدف إلى مساعدة هذا النشئ من المجتمع على التأقلم والتعايش كباقى أبناء الوطن.

وأشار حنفى إلى أن فتيات معهد العجوزة يقومون بعمل منتجات بأنواع مختلفة وبأسعار رمزية وهو أمر جيد يجب دعمهم والعمل على تجويد هذه المنتجات حتى تستطيع أن تنافس

وفى نهاية الزيارة أشاد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بدور أبناء مصر فى الخارج الذين قدموا من 9 دول على مستوى العالم، حرصا على هذه الزيارة.

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المصريين فى الخارج

اتحاد المصريين فى الخارج

التضامن

وزاره التضامن

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