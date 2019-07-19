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صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

الجمعة، 19 يوليه 2019 01:06 ص
صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة إلى أكثر من 4.3 مليون طن حتى الآن، موضحًا أن وزارة الزراعة تلقت التقرير الأسبوعى حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 17 يوليو الحالى.
 

وأكدت التقرير، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و355 ألفا و177 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 536 ألفا و156 طنا عن المدة نفسها من العام الماضى، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.
 

وأوضح التقرير، أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و751 ألفا و500 طن، بالإضافة إلى تصدير 697 ألفا و30 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 383 ألفا و381 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 88 ألفا و918 طنا، فى حين احتلت الفراولة على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 24 ألفا و 676 طنا.

 

 بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 23 ألفا و84 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالى 12 ألفا و556 طنا، تليها فى المركز الثامن الجوافة بإجمالى 6004 أطنان، بينما حصل الرمان على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 3202 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 5224 طنا للفلفل و5600 طن للخيار.
 

وأشادت وزارة الزراعة، بجهود الحجر الزراعى، وممثلى مكاتب التمثيل التجارى بسفاراتنا فى الخارج والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية وطالب باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق التى تم فتحها، موضحة: أن زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطنى.

 


الصادرات الزراعية

صادرات الخضر والفاكهة

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