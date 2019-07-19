سفر 360 من حجاج الجمعيات بكفر الشيخ لأداء فريضة الحج.. 4 أغسطس

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، أنه جارى استخراج تأشيرات الحج لـ360 من حجاج الجمعيات على أن يسافر الفوج لأداء فريضة الحج يوم 4 أغسطس المقبل، ويعود الفوج عقب أداء فريضة الحج يوم 30 أغسطس المقبل.

وأضاف مسلم، لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد 10 لقاءات توعوية لحجاج الجمعيات الأهلية بمدن المحافظة، وأن اللقاءات التوعوية تضمنت تقديم شروح توضيحية حول مناسك الحج، والإيجابيات التى يجب اتباعها، والسلبيات النى يجب البعد عنها، وكذلك التوعية الصحية واصطحاب من يعانون من مرض للأدوية التى يستخدمونها والديني.