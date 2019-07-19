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سفر وعودة 1799 مصريا وليبيا و 272 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الجمعة، 19 يوليه 2019 04:46 م
سفر وعودة 1799 مصريا وليبيا و 272 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1799 مصريا وليبيا و 272  شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1382 إلى الجانب الليبي، بينهم  275مصريا و1107 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 417 بينهم 331 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 86 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  123 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 149  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


محافظة مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

تسلل

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