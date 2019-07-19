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رفع 75 طن قمامة ومخلفات بالترع والشوارع بأسيوط

الجمعة، 19 يوليه 2019 11:31 ص
رفع 75 طن قمامة ومخلفات بالترع والشوارع بأسيوط مخلفات بالترع
أسيوط _ ضحا صالح

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بأسيوط حملة تنظيف ورفع قمامه ومخلفات بالترع والشوارع أسفرت عن رفع 75 طن قمامة مخلفات بالترع بعد تطهيرها.

وقالت المهندسة هويدا الشافعي - رئيس مركز ومدينة القوصية إن العمل مستمر على رفع منظومة النظافة اليومية بدائرة مركز ومدينة القوصية والوقوف أولاً بأول على رفع وإزالة المخلفات، مؤكده فى بيان انه تم رفع القمامة والأتربة من جانبي الطرق وبمتفرعات الترعة الابراهيمية بالترع شرق وغرب وبعض حاويات القمامة بالشوارع الرئيسيية والفرعية بالمدينة والقرى.

 

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الترعة الابراهيمية

القوصيه

قمامة ومخلفات

اسيوط

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