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دراسة: الملح سبب إصابة 9900 بأمراض القلب و1500 بالسرطان فى6 سنوات ببريطانيا

الجمعة، 19 يوليه 2019 05:00 م
دراسة: الملح سبب إصابة 9900 بأمراض القلب و1500 بالسرطان فى6 سنوات ببريطانيا الملح
كتب بيتر إبراهيم

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توصلت الأبحاث إلى أن الملح فى المملكة المتحدة البريطانية يرتبط بآلاف حالات الإصابة بأمراض القلب وسرطان المعدة التى لم تكن تحدث أبداً.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نظرت دراسة إلى تناول الملح فى إنجلترا قبل وبعد إدخال تغييرات على التشريعات فى عام 2011.

ويلقى الباحثون باللوم على الملح لأنه تسبب فى 9900 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية و1500 تشخيص سرطان المعدة فى الفترة من 2011 إلى 2017.

وينصح البالغين بعدم تناول أكثر من ملعقة صغيرة (6 جرامات) من الملح يوميًا، بينما يجب أن يتناول الأطفال نصف هذا.

ومع ذلك يُعتقد أن ثلثينا يأكلون 8 جرامات من الملح بسبب الإفراط فى تناول الوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة والخبز، ما يسبب رفع ضغط الدم الذى يضع ضغطًا على القلب، وقد يؤدى أيضًا إلى تلف بطانة المعدة ويسبب إصابات سرطانية.

تم إجراء البحث من قبل كلية إمبريال بلندن (ICL) وجامعة ليفربول، برئاسة الدكتور أنتونى لافيرت، محاضر فى كلية الصحة العامة فى ICL.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن ثلاثة أرباع الملح فى نظامنا الغذائى مخفى فى الأطعمة المصنعة مثل الخبز والوجبات الجاهزة والشوربة.

 

 


اضرار الملح

الملح

امراض القلب

ارتفاع ضغط الدم

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