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خبير سياسى إماراتى: قطر تمول وسائل إعلام لضرب الوحدة العربية

الجمعة، 19 يوليه 2019 03:28 م
خبير سياسى إماراتى: قطر تمول وسائل إعلام لضرب الوحدة العربية جاسم خلفان
إيمان حنا

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قال الخبير السياسى الإماراتى، جاسم خلفان، لليوم السابع، إن مزاعم انسحاب القوات الإماراتية من اليمن هى شائعات اختلقتها وروجت لها مواقع إخبارية ومحطات تليفزيونية وصحف معادية تمولها الدوحة وتتغذى من الأموال القطرية ومن الخلايا التابعة لعزمي بشارة ‏المستشار الصهيوني لحاكم قطر.

أضاف خلفان، أن ‏هذه الوسائل كلها تسعى لضرب الوحدة العربية والتعاون بين الإمارات والسعودية ويهدفون إلى تمزيق التحالف الدولي في اليمن خدمة لإيران وجماعة الإخوان الإرهابية، ثم إن الجيوش لها خطط في انتشارها و تمركزها وإعادة تموقعها حسبما تقتضيه ظروف المعركة و ما تم تحقيقه من نصر أو خسارة، و الامارات والسعودية يد واحدة في حرب إيران في اليمن .

 

وأكد خلفان أنه ‏لم يصدر حتى الآن أى تصريح رسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة ولم يصدر أي تصريح من قيادة قوات التحالف بهذا الخصوص.

 


الامارات

اليمن

السعودية

خبير اماراتى

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